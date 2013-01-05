Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Валенсия
Гранада - Валенсия: обзор матча 05 января 2013
Гранада
05.01.2013, суббота, 21:00
Испания. Примера, 18 тур
1 : 2
Завершен
Валенсия
50'
Б. Ангуло
60'
Жонас
82'
П. Пьятти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Валенсия
90'
Замена
А. Барраган
️️️️
Жонас
85'
Замена
Т. Коста
️️️️
П. Пьятти
Замена
Хайме
️️️️
Ириней
85'
82'
Желтая карточка
П. Пьятти
82'
ГОЛ! 1:2!
П. Пьятти
Пас отдал
Жонас
Замена
Х. Йебда
️️️️
Г. Торже
62'
60'
Желтая карточка
Н. Вальдес
Желтая карточка
Роберто
60'
60'
ГОЛ! 1:1!
Жонас
Пас отдал
П. Пьятти
Желтая карточка
И. Лопес
55'
55'
Замена
Н. Вальдес
️️️️
Д. Альбельда
ГОЛ! 1:0!
Б. Ангуло
50'
Замена
Б. Ангуло
️️️️
Д. Бенитес
46'
Вторая желтая
М. Рико
34'
Желтая карточка
Г. Торже
24'
17'
Желтая карточка
Р. Кошта
Желтая карточка
М. Рико
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
2
Роберто
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
11
Дани Бенитес
ЛВ
8
Габриэль Торже
ЦП
0
Ириней
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Анкела
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
11
Эвер Банега
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
17
Жонас
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Гранада
26
Хорхе Санчес Коласио
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
8
Хассан Йебда
ЦП
9
Хайме
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
8
Тино Коста
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
4-4-1-1
2
Роберто
6
Сикейра
5
Майнц
12
Лопес
12
Ньом
8
Торже
17
Рико
8
Браими
0
Ириней
11
Бенитес
9
Игало
3-4-1-2
25
Алвес
20
Кошта
23
Рами
27
Перейра
18
Гуардадо
10
Парехо
6
Альбельда
11
Банега
10
Пьятти
9
Сольдадо
17
Жонас
11
Бенитес
2
Ангуло
2
Ангуло
11
Бенитес
8
Торже
8
Йебда
8
Йебда
8
Торже
0
Ириней
9
Хайме
9
Хайме
0
Ириней
17
Жонас
19
Барраган
19
Барраган
17
Жонас
10
Пьятти
8
Коста
8
Коста
10
Пьятти
6
Альбельда
16
Вальдес
16
Вальдес
6
Альбельда
Остались в запасе
Гранада
Валенсия
26
Хорхе Санчес Коласио
ВР
15
Папе Диакате
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
Главный тренер
Хуан Антонио Анкела
13
Висенте Гуаита
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
10
Хонатан Виера
АП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
26
Хорхе Санчес Коласио
ВР
15
Папе Диакате
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
10
Хонатан Виера
АП
Главный тренер
Хуан Антонио Анкела
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Гранада - Валенсия
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Лос Карменес
Новости команд
Все
Гранада
Валенсия
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Валенсии» и «Реала» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Эльче» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
В «Динамо» объяснили расторжение контракта с грузинским футболистом
20 октября
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
9 сентября
«Реал» купил защитника за 2 миллиона
27 августа
Зидана назвали главным разочарованием ЧМ-2026
4 июля
1
Зидан рискует пропустить ЧМ-2026
28 апреля
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Валенсии» и «Реала» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Эльче» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+