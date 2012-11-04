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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Атлетик
Гранада - Атлетик: обзор матча 04 ноября 2012
Гранада
04.11.2012, воскресенье, 22:45
Испания. Примера, 10 тур
1 : 2
Завершен
Атлетик
53'
Ю. Эль-Араби
13'
А. Адурис (П)
27'
А. Адурис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Атлетик
90'
+2
Желтая карточка
Г. Ирайсос
Желтая карточка
А. Флоро Флорес
90'
84'
Желтая карточка
Ф. Льоренте
Замена
Ф. Орельяна
️️️️
Ириней
83'
79'
Замена
Х. Кастильо
️️️️
И. Гомес
Замена
О. Игало
️️️️
Г. Торже
79'
Желтая карточка
Г. Сикейра
74'
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
П. Диакате
72'
Желтая карточка
Г. Торже
68'
Желтая карточка
Я. Браими
68'
67'
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
А. Адурис
55'
Замена
М. Сан Хосе
️️️️
А. Итурраспе
ГОЛ! 1:2!
Ю. Эль-Араби
53'
27'
ГОЛ! 0:2!
А. Адурис
24'
Желтая карточка
К. Гурпеги
22'
Желтая карточка
Ф. Аморебиета
13'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Адурис
Желтая карточка
П. Диакате
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
25
Тоньо
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
11
Дани Бенитес
ЛВ
17
Микель Рико
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
0
Ириней
ЦП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Анкела
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Гранада
2
Роберто
ВР
20
Борха Гомес
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
18
Мануэль Лусена
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
9
Одион Игало
ЦФ
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
4-4-1-1
25
Тоньо
6
Сикейра
5
Майнц
15
Диакате
12
Ньом
17
Рико
8
Браими
0
Ириней
8
Торже
11
Бенитес
19
Эль-Араби
4-3-1-2
1
Ирайсос
18
де Маркос
51
Ираола
45
Аморебиета
18
Ортенече
18
Гурпеги
8
Итурраспе
14
Сусаета
10
Муньяин
20
Адурис
11
Гомес
0
Ириней
14
Орельяна
14
Орельяна
0
Ириней
15
Диакате
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
15
Диакате
8
Торже
9
Игало
9
Игало
8
Торже
11
Гомес
19
Кастильо
19
Кастильо
11
Гомес
8
Итурраспе
12
Сан Хосе
12
Сан Хосе
8
Итурраспе
20
Адурис
12
Льоренте
12
Льоренте
20
Адурис
Остались в запасе
Гранада
Атлетик
2
Роберто
ВР
20
Борха Гомес
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
18
Мануэль Лусена
ЦП
Главный тренер
Хуан Антонио Анкела
1
Рауль Фернандес
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
2
Роберто
ВР
20
Борха Гомес
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
18
Мануэль Лусена
ЦП
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Анкела
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Гранада - Атлетик
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Муньес Фернандес
(Хихон)
Стадион:
Лос Карменес
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