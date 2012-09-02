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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Гранада
Реал - Гранада: обзор матча 02 сентября 2012
Реал
02.09.2012, воскресенье, 21:50
Испания. Примера, 3 тур
3 : 0
Завершен
Гранада
26'
К. Роналду
53'
К. Роналду
76'
Г. Игуаин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Гранада
ГОЛ! 3:0!
Г. Игуаин
Пас отдал
К. Бензема
76'
75'
Замена
Хайме
️️️️
Ф. Орельяна
70'
Замена
Г. Торже
️️️️
Х. Мануэль Ортис
Замена
Г. Игуаин
️️️️
К. Роналду
65'
63'
Замена
Д. Майнц
️️️️
Ю. Эль-Араби
60'
Вторая желтая
Б. Гомес
Замена
М. Озил
️️️️
Л. Модрич
58'
ГОЛ! 2:0!
К. Роналду
Пас отдал
А. Ди Мария
53'
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Х. Кальехон
47'
Желтая карточка
Пепе
39'
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
Пас отдал
Х. Кальехон
26'
14'
Желтая карточка
Б. Гомес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
7
Хосе Кальехон
ПП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Гранада
25
Тоньо
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
20
Борха Гомес
ЦЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
0
Ириней
ОП
17
Микель Рико
ОП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦП
21
Хуан Мануэль Ортис
ПП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Анкела
Реал
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
10
Месут Озил
АП
10
Кака
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Гранада
2
Роберто
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
8
Габриэль Торже
ЦП
9
Хайме
ЦП
16
Мойзес Уртадо
ЦП
4-1-3-2
12
Касильяс
12
Марсело
93
Рамос
3
Пепе
5
Арбелоа
3
Алонсо
10
Модрич
28
Хедира
7
Кальехон
9
Бензема
7
Роналду
4-2-2-1-1
25
Тоньо
12
Ньом
20
Гомес
12
Лопес
6
Сикейра
0
Ириней
17
Рико
21
Ортис
19
Эль-Араби
14
Орельяна
9
Флоро Флорес
10
Модрич
10
Озил
10
Озил
10
Модрич
7
Кальехон
11
Ди Мария
11
Ди Мария
7
Кальехон
7
Роналду
9
Игуаин
9
Игуаин
7
Роналду
19
Эль-Араби
5
Майнц
5
Майнц
19
Эль-Араби
21
Ортис
8
Торже
8
Торже
21
Ортис
14
Орельяна
9
Хайме
9
Хайме
14
Орельяна
Остались в запасе
Реал
Гранада
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
10
Кака
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
11
Дарвин Мачис
ЛВ
2
Роберто
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
16
Мойзес Уртадо
ЦП
Главный тренер
Хуан Антонио Анкела
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
10
Кака
АП
Остались в запасе
11
Дарвин Мачис
ЛВ
2
Роберто
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
16
Мойзес Уртадо
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Хуан Антонио Анкела
Статистика матча Реал - Гранада
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 21:50 (прямая)
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