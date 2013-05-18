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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Осасуна
Гранада - Осасуна: обзор матча 18 мая 2013
Гранада
18.05.2013, суббота, 22:00
Испания. Примера, 36 тур
3 : 0
Завершен
Осасуна
23'
Ю. Эль-Араби
80'
Г. Сикейра (П)
90+3'
Д. Буонанотте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Осасуна
ГОЛ! 3:0!
Д. Буонанотте
Пас отдал
О. Игало
90'
+3
87'
Замена
Х. Льоренте
️️️️
К. Сола
Замена
Х. Мануэль Ортис
️️️️
Я. Браими
83'
81'
Замена
Р. Лоэ
️️️️
Нино
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Г. Сикейра
80'
79'
Красная карточка
Нано
77'
Желтая карточка
М. Бертран
Замена
Д. Буонанотте
️️️️
Ю. Эль-Араби
74'
70'
Замена
Нано
️️️️
А. Дамиа
Замена
О. Игало
️️️️
К. Аранда
64'
Желтая карточка
Ресио
49'
Желтая карточка
К. Аранда
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
Ю. Эль-Араби
Пас отдал
Г. Сикейра
23'
16'
Желтая карточка
Ойер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
2
Роберто
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
17
Микель Рико
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
36
Ресио
ЦП
3
Нолито
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
7
Карлос Аранда
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Осасуна
1
Андрес
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
6
Ойер
ОП
33
Франсиско Сильва
ОП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
9
Кике Сола
ЦФ
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Гранада
25
Тоньо
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
0
Ириней
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
9
Одион Игало
ЦФ
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
19
Нано
ЛЗ
24
Давид Тимор
ОП
24
Рауль Лоэ
ОП
8
Масуд Шоджаеи
АП
16
Альваро Сехудо
ПП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
4-3-3
2
Роберто
6
Сикейра
5
Майнц
15
Диакате
12
Ньом
17
Рико
8
Браими
36
Ресио
7
Аранда
19
Эль-Араби
3
Нолито
4-2-1-1-2
1
Андрес
2
Бертран
3
Гонсалес
14
Аррибас
2
Дамиа
6
Ойер
33
Сильва
10
Де лас Куэвас
23
Арментерос
11
Нино
9
Сола
8
Браими
21
Ортис
21
Ортис
8
Браими
19
Эль-Араби
30
Буонанотте
30
Буонанотте
19
Эль-Араби
7
Аранда
9
Игало
9
Игало
7
Аранда
2
Дамиа
19
Нано
19
Нано
2
Дамиа
11
Нино
24
Лоэ
24
Лоэ
11
Нино
9
Сола
12
Льоренте
12
Льоренте
9
Сола
Остались в запасе
Гранада
Осасуна
25
Тоньо
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
0
Ириней
ЦП
Главный тренер
Лукас Алькарас
13
Асьер Риесго
ВР
24
Давид Тимор
ОП
8
Масуд Шоджаеи
АП
16
Альваро Сехудо
ПП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
0
Ириней
ЦП
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
24
Давид Тимор
ОП
8
Масуд Шоджаеи
АП
16
Альваро Сехудо
ПП
Главный тренер
Лукас Алькарас
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Гранада - Осасуна
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Лос Карменес
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