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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Гранада
Атлетико - Гранада: обзор матча 14 апреля 2013
Атлетико
14.04.2013, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 31 тур
5 : 0
Завершен
Гранада
4'
Д. Коста
27'
Р. Фалькао
47'
Р. Фалькао
63'
Р. Гарсия
70'
Ф. Луис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Гранада
75'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
К. Аранда
Замена
Э. Инсуа
️️️️
Ф. Луис
72'
Замена
О. Торрес
️️️️
Р. Гарсия
71'
ГОЛ! 5:0!
Ф. Луис
Пас отдал
Адриан
70'
68'
Замена
Д. Буонанотте
️️️️
О. Игало
Замена
Адриан
️️️️
Д. Коста
68'
Желтая карточка
Ж. Миранда
65'
ГОЛ! 4:0!
Р. Гарсия
Пас отдал
Коке
63'
54'
Желтая карточка
О. Игало
53'
Желтая карточка
Я. Браими
ГОЛ! 3:0!
Р. Фалькао
Пас отдал
Коке
47'
46'
Замена
Х. Мануэль Ортис
️️️️
А. Ньом
34'
Желтая карточка
А. Ньом
ГОЛ! 2:0!
Р. Фалькао
Пас отдал
Д. Коста
27'
ГОЛ! 1:0!
Д. Коста
Пас отдал
Коке
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
6
Коке
ЦП
14
Габи
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Гранада
2
Роберто
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Габриэль Торже
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
7
Карлос Аранда
ЦФ
9
Одион Игало
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
20
Адриан
ЦФ
Гранада
25
Тоньо
ВР
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
36
Ресио
ЦП
0
Ириней
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
4-3-3
1
Куртуа
16
Луис
13
Миранда
2
Годин
20
Хуанфран
7
Родригес
14
Габи
6
Коке
14
Гарсия
9
Фалькао
19
Коста
4-3-3
2
Роберто
12
Ньом
5
Майнц
15
Диакате
2
Ангуло
8
Торже
17
Рико
8
Браими
3
Нолито
9
Игало
7
Аранда
16
Луис
2
Инсуа
2
Инсуа
16
Луис
14
Гарсия
8
Торрес
8
Торрес
14
Гарсия
19
Коста
20
Адриан
20
Адриан
19
Коста
12
Ньом
21
Ортис
21
Ортис
12
Ньом
9
Игало
30
Буонанотте
30
Буонанотте
9
Игало
7
Аранда
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
7
Аранда
Остались в запасе
Атлетико
Гранада
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Ката Диас
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
25
Тоньо
ВР
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
0
Ириней
ЦП
Главный тренер
Лукас Алькарас
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Ката Диас
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
0
Ириней
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Лукас Алькарас
Статистика матча Атлетико - Гранада
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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