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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Гранада
Бетис - Гранада: обзор матча 10 ноября 2012
Бетис
10.11.2012, суббота, 00:30
Испания. Примера, 11 тур
1 : 2
Завершен
Гранада
62'
Р. Кастро
8'
Г. Торже
74'
М. Рико
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Гранада
90'
+1
Желтая карточка
А. Флоро Флорес
90'
+1
Желтая карточка
Д. Бенитес
88'
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
Ю. Эль-Араби
Замена
А. Лопес
️️️️
М. Нельсон
88'
Замена
Н. Игьебор
️️️️
Хуанкар
83'
80'
Желтая карточка
Х. Мануэль Ортис
78'
Желтая карточка
Я. Браими
78'
Замена
Х. Мануэль Ортис
️️️️
Я. Браими
74'
ГОЛ! 1:2!
М. Рико
69'
Замена
Ф. Орельяна
️️️️
Г. Торже
ГОЛ! 1:1!
Р. Кастро
Пас отдал
А. Мартинес
62'
Желтая карточка
Паулао
60'
Замена
Х. Перейра
️️️️
С. Севилья
50'
41'
Желтая карточка
П. Диакате
31'
Желтая карточка
Б. Гомес
27'
Желтая карточка
Б. Ангуло
8'
ГОЛ! 0:1!
Г. Торже
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Адриан
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
3
Паулао
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Гранада
25
Тоньо
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
20
Борха Гомес
ЦЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
11
Дани Бенитес
ЛВ
0
Ириней
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Анкела
Бетис
13
Касто
ВР
23
Начо
ЛЗ
3
Марио
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
21
Рубен Перес
ЦП
40
Носа Игьебор
ЦП
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Гранада
2
Роберто
ВР
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
16
Мойзес Уртадо
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
9
Одион Игало
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
4-4-2
13
Адриан
3
Мартинес
3
Паулао
24
Перки
22
Нельсон
8
Севилья
27
Хуанкар
87
Каньяс
7
Эчебаррия
24
Кастро
19
Молина
4-4-1-1
25
Тоньо
12
Ньом
20
Гомес
15
Диакате
2
Ангуло
8
Браими
17
Рико
8
Торже
0
Ириней
11
Бенитес
19
Эль-Араби
22
Нельсон
6
Лопес
6
Лопес
22
Нельсон
27
Хуанкар
40
Игьебор
40
Игьебор
27
Хуанкар
8
Севилья
9
Перейра
9
Перейра
8
Севилья
8
Браими
21
Ортис
21
Ортис
8
Браими
8
Торже
14
Орельяна
14
Орельяна
8
Торже
19
Эль-Араби
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
19
Эль-Араби
Остались в запасе
Бетис
Гранада
13
Касто
ВР
23
Начо
ЛЗ
3
Марио
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
2
Роберто
ВР
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
16
Мойзес Уртадо
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Анкела
Остались в запасе
13
Касто
ВР
23
Начо
ЛЗ
3
Марио
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
Остались в запасе
2
Роберто
ВР
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
16
Мойзес Уртадо
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Главный тренер
Хуан Антонио Анкела
Статистика матча Бетис - Гранада
1
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
7
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дельгадо Феррейро
(Португалете)
Стадион:
Бенито Вильямарин
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