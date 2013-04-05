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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Бетис
Гранада - Бетис: обзор матча 05 апреля 2013
Гранада
05.04.2013, пятница, 23:00
Испания. Примера, 30 тур
1 : 5
Завершен
Бетис
72'
К. Аранда
30'
Р. Кастро
32'
Р. Кастро
34'
И. Лопес (АГ)
53'
Д. Пабон
85'
А. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Бетис
85'
ГОЛ! 1:5!
А. Лопес
Пас отдал
Р. Кастро
Желтая карточка
Д. Буонанотте
82'
Вторая желтая
Г. Сикейра
79'
75'
Желтая карточка
А. Лопес
ГОЛ! 1:4!
К. Аранда
Пас отдал
Х. Мануэль Ортис
72'
Желтая карточка
Я. Браими
71'
66'
Замена
А. Лопес
️️️️
А. Вадильо
63'
Замена
Х. Молина
️️️️
Д. Пабон
Желтая карточка
Г. Сикейра
58'
53'
ГОЛ! 0:4!
Д. Пабон
Пас отдал
Р. Кастро
46'
Замена
Д. Перки
️️️️
Марио
Замена
О. Игало
️️️️
Г. Торже
46'
Замена
Д. Буонанотте
️️️️
Ириней
46'
34'
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
И. Лопес
32'
ГОЛ! 0:2!
Р. Кастро
30'
ГОЛ! 0:1!
Р. Кастро
Пас отдал
А. Вадильо
1'
Желтая карточка
Н. Игьебор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
25
Тоньо
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
8
Габриэль Торже
ЦП
0
Ириней
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
3
Нолито
ЦФ
7
Карлос Аранда
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Бетис
13
Адриан
ВР
3
Марио
ЦЗ
3
Паулао
ЦЗ
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
21
Рубен Перес
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
40
Носа Игьебор
ЦП
24
Рубен Кастро
ЦФ
11
Дорлан Пабон
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Гранада
2
Роберто
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
20
Борха Гомес
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
36
Ресио
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
9
Одион Игало
ЦФ
Бетис
13
Касто
ВР
24
Дамьен Перки
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
30
Ноно
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
4-4-2
25
Тоньо
6
Сикейра
5
Майнц
12
Лопес
21
Ортис
8
Торже
8
Браими
17
Рико
0
Ириней
7
Аранда
3
Нолито
4-3-1-2
13
Адриан
2
Чика
3
Паулао
3
Мартинес
3
Марио
21
Перес
87
Каньяс
40
Игьебор
14
Вадильо
11
Пабон
24
Кастро
0
Ириней
30
Буонанотте
30
Буонанотте
0
Ириней
8
Торже
9
Игало
9
Игало
8
Торже
3
Марио
24
Перки
24
Перки
3
Марио
14
Вадильо
6
Лопес
6
Лопес
14
Вадильо
11
Пабон
19
Молина
19
Молина
11
Пабон
Остались в запасе
Гранада
Бетис
2
Роберто
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
20
Борха Гомес
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
36
Ресио
ЦП
Главный тренер
Лукас Алькарас
13
Касто
ВР
8
Сальвадор Севилья
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
30
Ноно
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
Остались в запасе
2
Роберто
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
20
Борха Гомес
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
36
Ресио
ЦП
Остались в запасе
13
Касто
ВР
8
Сальвадор Севилья
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
30
Ноно
ЦП
Главный тренер
Лукас Алькарас
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Гранада - Бетис
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Анхель Перес Ласа
(Сан-Себастьян)
Стадион:
Лос Карменес
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