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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Сарагоса
Гранада - Сарагоса: обзор матча 21 октября 2012
Гранада
21.10.2012, воскресенье, 19:50
Испания. Примера, 8 тур
1 : 2
Завершен
Сарагоса
17'
Ю. Эль-Араби
3'
Э. Поштига
27'
В. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Сарагоса
90'
+1
Замена
Х. Аламо
️️️️
Э. Поштига
Желтая карточка
Ф. Орельяна
86'
86'
Замена
Э. Ориоль
️️️️
В. Родригес
Желтая карточка
Х. Мануэль Ортис
83'
73'
Желтая карточка
Апоньо
Вторая желтая
Ириней
72'
Желтая карточка
И. Лопес
63'
Замена
Б. Ангуло
️️️️
Г. Торже
62'
61'
Замена
Х. Мари
️️️️
Ф. Сукулини
59'
Желтая карточка
Х. Паредес
Замена
О. Игало
️️️️
А. Ньом
53'
Желтая карточка
А. Ньом
40'
Желтая карточка
Ириней
31'
27'
ГОЛ! 1:2!
В. Родригес
Пас отдал
Абрахам
21'
Желтая карточка
Э. Поштига
ГОЛ! 1:1!
Ю. Эль-Араби
Пас отдал
Ф. Орельяна
17'
Замена
Х. Мануэль Ортис
️️️️
Хайме
13'
3'
ГОЛ! 0:1!
Э. Поштига
Пас отдал
В. Родригес
1'
Желтая карточка
Х. Мовилья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
25
Тоньо
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
20
Борха Гомес
ЦЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
0
Ириней
ЦП
9
Хайме
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Анкела
Сарагоса
13
Роберто
ВР
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
22
Абрахам
ЦЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
18
Пако Монтанье
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
26
Хосе Мовилья
ЦП
32
Апоньо
ЦП
9
Элдер Поштига
ЦФ
Гранада
2
Роберто
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
18
Мануэль Лусена
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
6
Рауль Гони Байо
ЦЗ
6
Хосе Мари
ОП
10
Стефан Бабович
ЦП
34
Хорхе Орти
ЦФ
21
Хави Аламо
ЦФ
80
Эду Ориоль
ЦФ
4-4-1-1
25
Тоньо
6
Сикейра
20
Гомес
12
Лопес
12
Ньом
0
Ириней
8
Торже
17
Рико
9
Хайме
14
Орельяна
19
Эль-Араби
4-4-1-1
13
Роберто
4
Ловенс
3
Паредес
22
Абрахам
22
Сэпунару
4
Сукулини
26
Мовилья
32
Апоньо
18
Монтанье
8
Родригес
9
Поштига
8
Торже
2
Ангуло
2
Ангуло
8
Торже
9
Хайме
21
Ортис
21
Ортис
9
Хайме
12
Ньом
9
Игало
9
Игало
12
Ньом
4
Сукулини
6
Хосе Мари
6
Хосе Мари
4
Сукулини
9
Поштига
21
Аламо
21
Аламо
9
Поштига
8
Родригес
80
Ориоль
80
Ориоль
8
Родригес
Остались в запасе
Гранада
Сарагоса
2
Роберто
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
18
Мануэль Лусена
ЦП
Главный тренер
Хуан Антонио Анкела
34
Хорхе Орти
ЦФ
1
Леонардо Франко
ВР
6
Рауль Гони Байо
ЦЗ
10
Стефан Бабович
ЦП
Остались в запасе
2
Роберто
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
18
Мануэль Лусена
ЦП
Остались в запасе
34
Хорхе Орти
ЦФ
1
Леонардо Франко
ВР
6
Рауль Гони Байо
ЦЗ
10
Стефан Бабович
ЦП
Главный тренер
Хуан Антонио Анкела
Статистика матча Гранада - Сарагоса
5
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Лос Карменес
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