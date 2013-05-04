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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Малага
Гранада - Малага: обзор матча 04 мая 2013
Гранада
04.05.2013, суббота, 20:00
Испания. Примера, 34 тур
1 : 0
Завершен
Малага
28'
О. Игало
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Малага
Желтая карточка
А. Ньом
89'
87'
Желтая карточка
Велигтон
Желтая карточка
К. Аранда
86'
Замена
Х. Мануэль Ортис
️️️️
Я. Браими
83'
78'
Замена
Дуда
️️️️
М. Итурра
77'
Желтая карточка
Иско
Замена
Ириней
️️️️
Ресио
73'
69'
Замена
Л. Пиазон
️️️️
П. Моралес
Желтая карточка
Ю. Эль-Араби
65'
Замена
К. Аранда
️️️️
О. Игало
62'
58'
Замена
Р. Санта Крус
️️️️
Ж. Баптиста
Желтая карточка
Я. Браими
41'
ГОЛ! 1:0!
О. Игало
Пас отдал
Я. Браими
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
2
Роберто
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
36
Ресио
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
3
Нолито
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
77
Педро Моралес
ЛП
16
Мануэль Итурра
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
22
Иско
АП
17
Хоакин
ПВ
10
Жулио Баптиста
ЦФ
Гранада
25
Тоньо
ВР
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
0
Ириней
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
7
Карлос Аранда
ЦФ
Малага
35
Поль
ВР
14
Диего Лугано
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
12
Лукас Пиазон
АП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
4-3-3
2
Роберто
6
Сикейра
5
Майнц
15
Диакате
12
Ньом
36
Ресио
17
Рико
8
Браими
9
Игало
19
Эль-Араби
3
Нолито
4-3-2-1
13
Кабальеро
3
Велигтон
5
Антунеш
20
Санчес
2
Демичелис
16
Итурра
4
Камачо
77
Моралес
17
Хоакин
22
Иско
10
Баптиста
8
Браими
21
Ортис
21
Ортис
8
Браими
36
Ресио
0
Ириней
0
Ириней
36
Ресио
9
Игало
7
Аранда
7
Аранда
9
Игало
77
Моралес
12
Пиазон
12
Пиазон
77
Моралес
16
Итурра
17
Дуда
17
Дуда
16
Итурра
10
Баптиста
24
Санта Крус
24
Санта Крус
10
Баптиста
Остались в запасе
Гранада
Малага
25
Тоньо
ВР
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
8
Габриэль Торже
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
Главный тренер
Лукас Алькарас
35
Поль
ВР
14
Диего Лугано
ЦЗ
30
Себастьян Фернандес
ПВ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
8
Габриэль Торже
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
Остались в запасе
35
Поль
ВР
14
Диего Лугано
ЦЗ
30
Себастьян Фернандес
ПВ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Статистика матча Гранада - Малага
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Муньес Фернандес
(Хихон)
Стадион:
Лос Карменес
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