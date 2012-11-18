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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Атлетико
Гранада - Атлетико: обзор матча 18 ноября 2012
Гранада
18.11.2012, воскресенье, 22:45
Испания. Примера, 12 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико
61'
А. Туран
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Атлетико
87'
Желтая карточка
Ф. Луис
Желтая карточка
П. Диакате
80'
Замена
Х. Мануэль Ортис
️️️️
Ириней
76'
Замена
О. Игало
️️️️
Я. Браими
72'
72'
Замена
Тиагу
️️️️
А. Туран
71'
Вторая желтая
М. Суарес
Замена
Ф. Орельяна
️️️️
Г. Торже
71'
64'
Желтая карточка
Д. Коста
Желтая карточка
Ириней
63'
61'
ГОЛ! 0:1!
А. Туран
Пас отдал
Коке
58'
Замена
Коке
️️️️
Р. Гарсия
55'
Желтая карточка
Д. Годин
46'
Замена
Д. Коста
️️️️
Адриан
41'
Желтая карточка
М. Суарес
Желтая карточка
Ю. Эль-Араби
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
25
Тоньо
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
20
Борха Гомес
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
11
Дани Бенитес
ЛВ
17
Микель Рико
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
0
Ириней
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Анкела
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
66
Арда Туран
ЦП
14
Габи
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Гранада
2
Роберто
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
16
Мойзес Уртадо
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
9
Одион Игало
ЦФ
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Ката Диас
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
6
Коке
ЦП
5
Тиагу
ЦП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
4-4-1-1
25
Тоньо
6
Сикейра
15
Диакате
20
Гомес
12
Ньом
17
Рико
0
Ириней
8
Браими
8
Торже
11
Бенитес
19
Эль-Араби
3-2-2-3
1
Куртуа
4
Суарес
13
Миранда
2
Годин
20
Хуанфран
16
Луис
66
Туран
14
Габи
14
Гарсия
20
Адриан
9
Фалькао
0
Ириней
21
Ортис
21
Ортис
0
Ириней
8
Торже
14
Орельяна
14
Орельяна
8
Торже
8
Браими
9
Игало
9
Игало
8
Браими
14
Гарсия
6
Коке
6
Коке
14
Гарсия
66
Туран
5
Тиагу
5
Тиагу
66
Туран
20
Адриан
19
Коста
19
Коста
20
Адриан
Остались в запасе
Гранада
Атлетико
2
Роберто
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
16
Мойзес Уртадо
ЦП
Главный тренер
Хуан Антонио Анкела
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Ката Диас
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
2
Роберто
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
16
Мойзес Уртадо
ЦП
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Ката Диас
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
Главный тренер
Хуан Антонио Анкела
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Гранада - Атлетико
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Лос Карменес
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