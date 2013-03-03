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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Мальорка
Гранада - Мальорка: обзор матча 03 марта 2013
Гранада
03.03.2013, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 26 тур
1 : 2
Завершен
Мальорка
9'
Нолито
13'
А. Альфаро
90+4'
Т. Хемед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Мальорка
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
Т. Хемед
Пас отдал
Д. Дос Сантос
87'
Желтая карточка
А. Хаттон
Замена
Г. Торже
️️️️
Д. Буонанотте
87'
86'
Замена
М. Перейра
️️️️
А. Альфаро
81'
Замена
Х. Маркес
️️️️
Ф. Тиссоне
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
О. Игало
73'
71'
Замена
Т. Хемед
️️️️
В. Касадесус
Замена
Я. Браими
️️️️
Нолито
66'
35'
Желтая карточка
А. Луна
Желтая карточка
О. Игало
33'
13'
ГОЛ! 1:1!
А. Альфаро
Пас отдал
Д. Дос Сантос
ГОЛ! 1:0!
Нолито
Пас отдал
Х. Мануэль Ортис
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
25
Тоньо
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
36
Ресио
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
7
Карлос Аранда
ЦФ
9
Одион Игало
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
4
Андерсон Консейсао
ЦЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Гранада
2
Роберто
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
20
Борха Гомес
ЦЗ
8
Габриэль Торже
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
0
Ириней
ЦП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Мальорка
1
Хуан Калатайуд
ВР
3
Кевин
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
7
Мишель Перейра
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
4-2-1-3
25
Тоньо
6
Сикейра
5
Майнц
12
Лопес
21
Ортис
36
Ресио
17
Рико
30
Буонанотте
3
Нолито
9
Игало
7
Аранда
4-3-1-2
13
Ават
16
Нуньеш
21
Хаттон
4
Консейсао
13
Луна
12
Тиссоне
19
Марти
17
Пина
20
Альфаро
10
Дос Сантос
11
Касадесус
30
Буонанотте
8
Торже
8
Торже
30
Буонанотте
3
Нолито
8
Браими
8
Браими
3
Нолито
9
Игало
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
9
Игало
20
Альфаро
7
Перейра
7
Перейра
20
Альфаро
12
Тиссоне
10
Хави Маркес
10
Хави Маркес
12
Тиссоне
11
Касадесус
10
Хемед
10
Хемед
11
Касадесус
Остались в запасе
Гранада
Мальорка
2
Роберто
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
20
Борха Гомес
ЦЗ
0
Ириней
ЦП
Главный тренер
Лукас Алькарас
1
Хуан Калатайуд
ВР
3
Кевин
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Остались в запасе
2
Роберто
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
20
Борха Гомес
ЦЗ
0
Ириней
ЦП
Остались в запасе
1
Хуан Калатайуд
ВР
3
Кевин
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Главный тренер
Грегорио Мансано
Статистика матча Гранада - Мальорка
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 8 тур
Жирона
0 : 0
04.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Лос Карменес
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