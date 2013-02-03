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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Реал
Гранада - Реал: обзор матча 03 февраля 2013
Гранада
03.02.2013, воскресенье, 01:00
Испания. Примера, 22 тур
1 : 0
Завершен
Реал
22'
К. Роналду (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Реал
Замена
Ириней
️️️️
Нолито
90'
+1
Замена
Х. Мануэль Ортис
️️️️
Г. Торже
88'
80'
Желтая карточка
Марсело
Замена
Д. Буонанотте
️️️️
К. Аранда
75'
65'
Замена
Марсело
️️️️
Ф. Коэнтрау
64'
Желтая карточка
Л. Модрич
Желтая карточка
О. Игало
55'
55'
Желтая карточка
Х. Алонсо
46'
Замена
К. Бензема
️️️️
С. Хедира
46'
Замена
Х. Кальехон
️️️️
Г. Игуаин
Желтая карточка
И. Лопес
34'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
К. Роналду
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
25
Тоньо
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
5
Диего Майнц
(К)
ЦЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
3
Нолито
ЛВ
17
Микель Рико
ОП
36
Ресио
ОП
7
Карлос Аранда
ЦП
8
Габриэль Торже
ПВ
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Реал
13
Диего Лопес
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ОП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Гранада
2
Роберто
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
20
Борха Гомес
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
8
Ясин Браими
ЦП
0
Ириней
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
Реал
1
Антонио Адан
ВР
12
Марсело
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
4-2-1-2-1
25
Тоньо
6
Сикейра
5
Майнц
12
Лопес
12
Ньом
17
Рико
36
Ресио
7
Аранда
3
Нолито
8
Торже
9
Игало
4-1-2-1-2
13
Лопес
5
Арбелоа
93
Рамос
19
Варан
17
Коэнтрау
3
Алонсо
28
Хедира
10
Модрич
11
Ди Мария
9
Игуаин
7
Роналду
8
Торже
21
Ортис
21
Ортис
8
Торже
3
Нолито
0
Ириней
0
Ириней
3
Нолито
7
Аранда
30
Буонанотте
30
Буонанотте
7
Аранда
17
Коэнтрау
12
Марсело
12
Марсело
17
Коэнтрау
28
Хедира
9
Бензема
9
Бензема
28
Хедира
9
Игуаин
7
Кальехон
7
Кальехон
9
Игуаин
Остались в запасе
Гранада
Реал
2
Роберто
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
20
Борха Гомес
ЦЗ
8
Ясин Браими
ЦП
Главный тренер
Лукас Алькарас
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
2
Роберто
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
20
Борха Гомес
ЦЗ
8
Ясин Браими
ЦП
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
Главный тренер
Лукас Алькарас
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Гранада - Реал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Лос Карменес
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 00:55 (прямая)
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