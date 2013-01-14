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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Гранада
Хетафе - Гранада: обзор матча 14 января 2013
Хетафе
14.01.2013, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 19 тур
2 : 2
Завершен
Гранада
19'
Х. Родригес
42'
П. Алькасер
28'
Г. Сикейра (П)
90+2'
Г. Сикейра (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Гранада
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Г. Сикейра
Желтая карточка
Р.
90'
+1
Замена
Борха
️️️️
Х. Гавилан
89'
Замена
А. Васкес
️️️️
А. Колунга
74'
73'
Замена
Ф. Орельяна
️️️️
А. Ньом
Замена
П. Сарабия
️️️️
П. Алькасер
68'
55'
Замена
Хайме
️️️️
Ириней
55'
Замена
Ресио
️️️️
Б. Ангуло
Желтая карточка
Х. Гавилан
45'
ГОЛ! 2:1!
П. Алькасер
Пас отдал
А. Колунга
42'
Желтая карточка
Д. Кастро
39'
28'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Сикейра
ГОЛ! 1:0!
Х. Родригес
Пас отдал
А. Колунга
19'
17'
Желтая карточка
Д. Майнц
Желтая карточка
А. Колунга
13'
11'
Желтая карточка
Ириней
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
4
Алексис
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
17
Диего Кастро
ЛВ
22
Хуан Родригес
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
27
Адриан Колунга
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Гранада
2
Роберто
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
17
Микель Рико
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
0
Ириней
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Анкела
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
30
Хосе Руис Дель Амо
ЦЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
8
Борха
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Уго
ЦФ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Гранада
25
Тоньо
ВР
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
36
Ресио
ЦП
9
Хайме
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
18
Мануэль Лусена
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
4-3-1-2
13
Мойя
4
Алексис
19
Абрахам
3
Рафа
20
Валера
14
Гавилан
25
Торрес
22
Родригес
17
Кастро
27
Колунга
9
Алькасер
3-2-4-1
2
Роберто
6
Сикейра
15
Диакате
5
Майнц
12
Ньом
2
Ангуло
8
Торже
8
Браими
0
Ириней
17
Рико
9
Игало
14
Гавилан
8
Борха
8
Борха
14
Гавилан
9
Алькасер
7
Сарабия
7
Сарабия
9
Алькасер
27
Колунга
9
Васкес
9
Васкес
27
Колунга
2
Ангуло
36
Ресио
36
Ресио
2
Ангуло
0
Ириней
9
Хайме
9
Хайме
0
Ириней
12
Ньом
14
Орельяна
14
Орельяна
12
Ньом
Остались в запасе
Хетафе
Гранада
30
Хосе Руис Дель Амо
ЦЗ
13
Жорди Кодина
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
10
Уго
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
25
Тоньо
ВР
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
8
Хассан Йебда
ЦП
18
Мануэль Лусена
ЦП
Главный тренер
Хуан Антонио Анкела
Остались в запасе
30
Хосе Руис Дель Амо
ЦЗ
13
Жорди Кодина
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
10
Уго
ЦФ
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
8
Хассан Йебда
ЦП
18
Мануэль Лусена
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Хуан Антонио Анкела
Статистика матча Хетафе - Гранада
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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