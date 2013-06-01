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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Хетафе
Гранада - Хетафе: обзор матча 01 июня 2013
Гранада
01.06.2013, суббота, 23:00
Испания. Примера, 38 тур
2 : 0
Завершен
Хетафе
29'
Нолито
63'
Ю. Эль-Араби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Хетафе
Замена
О. Игало
️️️️
М. Лусена
90'
Желтая карточка
Ю. Эль-Араби
78'
Замена
Х. Мануэль Ортис
️️️️
Я. Браими
74'
69'
Замена
Х. Гавилан
️️️️
А. Васкес
Замена
Б. Ангуло
️️️️
Нолито
68'
ГОЛ! 2:0!
Ю. Эль-Араби
Пас отдал
А. Ньом
63'
62'
Замена
П. Алькасер
️️️️
Мане
46'
Замена
Уго
️️️️
Х. Валера
ГОЛ! 1:0!
Нолито
Пас отдал
Роберто
29'
8'
Желтая карточка
А. Лопо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
2
Роберто
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Ясин Браими
ЦП
18
Мануэль Лусена
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
2
Мане
ЛЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
25
Хавьер Торрес
ЦП
8
Мичел
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Гранада
26
Хорхе Санчес Коласио
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
20
Борха Гомес
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
0
Ириней
ЦП
36
Ресио
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
22
Хуан Родригес
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
10
Уго
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
4-3-1-2
2
Роберто
6
Сикейра
15
Диакате
5
Майнц
12
Ньом
8
Браими
18
Лусена
17
Рико
30
Буонанотте
3
Нолито
19
Эль-Араби
4-2-3-1
13
Мойя
20
Валера
22
Лопо
3
Рафа
2
Мане
25
Торрес
8
Мичел
7
Сарабия
14
Леон
17
Кастро
9
Васкес
3
Нолито
2
Ангуло
2
Ангуло
3
Нолито
8
Браими
21
Ортис
21
Ортис
8
Браими
18
Лусена
9
Игало
9
Игало
18
Лусена
9
Васкес
14
Гавилан
14
Гавилан
9
Васкес
20
Валера
10
Уго
10
Уго
20
Валера
2
Мане
9
Алькасер
9
Алькасер
2
Мане
Остались в запасе
Гранада
Хетафе
26
Хорхе Санчес Коласио
ВР
20
Борха Гомес
ЦЗ
0
Ириней
ЦП
36
Ресио
ЦП
Главный тренер
Лукас Алькарас
13
Жорди Кодина
ВР
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
22
Хуан Родригес
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
26
Хорхе Санчес Коласио
ВР
20
Борха Гомес
ЦЗ
0
Ириней
ЦП
36
Ресио
ЦП
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
22
Хуан Родригес
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
Главный тренер
Лукас Алькарас
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Гранада - Хетафе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Лос Карменес
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