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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Гранада
Депортиво - Гранада: обзор матча 10 февраля 2013
Депортиво
10.02.2013, воскресенье, 01:00
Испания. Примера, 23 тур
0 : 3
Завершен
Гранада
45+1'
К. Марчена (АГ)
51'
О. Игало
90+5'
Г. Сикейра (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Гранада
Красная карточка
М. Пабло
90'
+5
90'
+5
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Г. Сикейра
Желтая карточка
К. Марчена
88'
84'
Желтая карточка
Г. Сикейра
82'
Замена
Ириней
️️️️
Нолито
Замена
Х. Домингес
️️️️
А. Бергантиньос
79'
70'
Замена
Д. Буонанотте
️️️️
К. Аранда
Замена
Х. Карлос Валерон
️️️️
Д. Саломау
63'
55'
Желтая карточка
М. Рико
Желтая карточка
Н. Оливейра
54'
53'
Замена
Х. Мануэль Ортис
️️️️
А. Ньом
51'
ГОЛ! 0:2!
О. Игало
Пас отдал
Г. Сикейра
Замена
Н. Оливейра
️️️️
Б. Гама
46'
45'
+1
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
К. Марчена
30'
Желтая карточка
Д. Майнц
Желтая карточка
З. Каштру
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
6
Эвалдо
ЛЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
21
Пицци
АП
17
Диого Саломау
ПП
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Гранада
25
Тоньо
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
36
Ресио
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
7
Карлос Аранда
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
4
Кака
ЦЗ
8
Андре Сантуш
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Гранада
2
Роберто
ВР
20
Борха Гомес
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
0
Ириней
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
4-4-1-1
1
Арансубиа
6
Эвалдо
83
Зе Каштру
24
Марчена
19
Пабло
12
Ассунсао
16
Гама
4
Бергантиньос
17
Саломау
21
Пицци
11
Рики
4-3-3
25
Тоньо
12
Ньом
5
Майнц
12
Лопес
6
Сикейра
36
Ресио
8
Торже
17
Рико
7
Аранда
3
Нолито
9
Игало
4
Бергантиньос
28
Домингес
28
Домингес
4
Бергантиньос
17
Саломау
21
Валерон
21
Валерон
17
Саломау
16
Гама
7
Оливейра
7
Оливейра
16
Гама
12
Ньом
21
Ортис
21
Ортис
12
Ньом
3
Нолито
0
Ириней
0
Ириней
3
Нолито
7
Аранда
30
Буонанотте
30
Буонанотте
7
Аранда
Остались в запасе
Депортиво
Гранада
8
Андре Сантуш
ЦП
1
Герман Люкс
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
4
Кака
ЦЗ
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
2
Роберто
ВР
20
Борха Гомес
ЦЗ
8
Ясин Браими
ЦП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Остались в запасе
8
Андре Сантуш
ЦП
1
Герман Люкс
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
4
Кака
ЦЗ
Остались в запасе
2
Роберто
ВР
20
Борха Гомес
ЦЗ
8
Ясин Браими
ЦП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Главный тренер
Лукас Алькарас
Статистика матча Депортиво - Гранада
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Риасор
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