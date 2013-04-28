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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Гранада
Эспаньол - Гранада: обзор матча 28 апреля 2013
Эспаньол
28.04.2013, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 33 тур
0 : 1
Завершен
Гранада
37'
Нолито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Гранада
Желтая карточка
Х. Капдевила
84'
83'
Замена
К. Аранда
️️️️
Ю. Эль-Араби
75'
Замена
Х. Мануэль Ортис
️️️️
Г. Торже
67'
Замена
О. Игало
️️️️
Я. Браими
Замена
М. Петров
️️️️
В. Санчес
56'
45'
+1
Желтая карточка
Роберто
37'
ГОЛ! 0:1!
Нолито
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
25
Хоан Верду
АП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Гранада
2
Роберто
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Габриэль Торже
ЦП
0
Ириней
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
3
Нолито
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Эспаньол
1
Херман Парреньо
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
42
Хонатан де Амо
ЦЗ
19
Мартин Петров
ЛП
16
Кристиан
ЦП
6
Кристиан Гомес
ЦП
8
Серхио Техера
ЦП
Гранада
25
Тоньо
ВР
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
18
Мануэль Лусена
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
9
Одион Игало
ЦФ
7
Карлос Аранда
ЦФ
3-4-1-2
1
Касилья
6
Капдевила
15
Морено
18
Форлин
22
Вакасо
4
Санчес
15
Баэна
21
Лопес
25
Верду
7
Стуани
9
Гарсия
4-4-2
2
Роберто
12
Ньом
15
Диакате
5
Майнц
6
Сикейра
0
Ириней
8
Браими
17
Рико
8
Торже
19
Эль-Араби
3
Нолито
4
Санчес
19
Петров
19
Петров
4
Санчес
8
Торже
21
Ортис
21
Ортис
8
Торже
8
Браими
9
Игало
9
Игало
8
Браими
19
Эль-Араби
7
Аранда
7
Аранда
19
Эль-Араби
Остались в запасе
Эспаньол
Гранада
16
Кристиан
ЦП
42
Хонатан де Амо
ЦЗ
1
Херман Парреньо
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
6
Кристиан Гомес
ЦП
8
Серхио Техера
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
25
Тоньо
ВР
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
18
Мануэль Лусена
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
Главный тренер
Лукас Алькарас
Остались в запасе
16
Кристиан
ЦП
42
Хонатан де Амо
ЦЗ
1
Херман Парреньо
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
6
Кристиан Гомес
ЦП
8
Серхио Техера
ЦП
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
18
Мануэль Лусена
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Лукас Алькарас
Статистика матча Эспаньол - Гранада
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Стейдж Фронт
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