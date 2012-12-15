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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Реал Сосьедад
Гранада - Реал Сосьедад: обзор матча 15 декабря 2012
Гранада
15.12.2012, суббота, 23:00
Испания. Примера, 16 тур
0 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Реал Сосьедад
90'
Желтая карточка
К. Вела
Желтая карточка
Хайме
87'
81'
Замена
И. Агиррече
️️️️
Д. Ифран
Желтая карточка
О. Игало
78'
75'
Замена
Г. Кастро
️️️️
А. Гризманн
Замена
Б. Ангуло
️️️️
Г. Сикейра
72'
71'
Замена
Р. Пардо
️️️️
Д. Зурутуса
Замена
Хайме
️️️️
Г. Торже
69'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
Я. Браими
62'
61'
Желтая карточка
Х. Прието
44'
Желтая карточка
К. Мартинес
Желтая карточка
А. Ньом
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
2
Роберто
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
11
Дани Бенитес
ЛВ
8
Ясин Браими
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
0
Ириней
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Анкела
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
21
Диего Ифран
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Гранада
25
Тоньо
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
8
Хассан Йебда
ЦП
9
Хайме
ЦП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
4-4-1-1
2
Роберто
6
Сикейра
12
Лопес
5
Майнц
12
Ньом
8
Браими
8
Торже
0
Ириней
17
Рико
11
Бенитес
9
Игало
4-3-3
1
Браво
3
Гонсалес
26
Мартинес
3
де ла Белья
19
Мартинес
17
Зурутуса
10
Прието
14
Ильярраменди
10
Вела
21
Ифран
7
Гризманн
6
Сикейра
2
Ангуло
2
Ангуло
6
Сикейра
8
Торже
9
Хайме
9
Хайме
8
Торже
8
Браими
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
8
Браими
7
Гризманн
5
Кастро
5
Кастро
7
Гризманн
17
Зурутуса
14
Пардо
14
Пардо
17
Зурутуса
21
Ифран
9
Агиррече
9
Агиррече
21
Ифран
Остались в запасе
Гранада
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
15
Папе Диакате
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
8
Хассан Йебда
ЦП
Главный тренер
Хуан Антонио Анкела
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
15
Папе Диакате
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
8
Хассан Йебда
ЦП
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
Главный тренер
Хуан Антонио Анкела
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Гранада - Реал Сосьедад
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Стадион:
Лос Карменес
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