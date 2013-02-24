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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Гранада
Сельта - Гранада: обзор матча 24 февраля 2013
Сельта
24.02.2013, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 25 тур
2 : 1
Завершен
Гранада
24'
Я. Аспас
81'
М. Бермехо
28'
О. Игало
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Гранада
88'
Желтая карточка
К. Аранда
86'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
А. Ньом
83'
Замена
Я. Браими
️️️️
М. Рико
ГОЛ! 2:1!
М. Бермехо
Пас отдал
Я. Аспас
81'
78'
Желтая карточка
А. Ньом
Замена
Д. Вила
️️️️
В. Демидов
75'
Желтая карточка
В. Демидов
73'
72'
Замена
Д. Буонанотте
️️️️
Г. Торже
Замена
Э. Де Лукас
️️️️
М. Крон-Дели
65'
Замена
М. Бермехо
️️️️
Ф. Орельяна
59'
45'
Желтая карточка
Ресио
Желтая карточка
Х. Кастро
34'
28'
ГОЛ! 1:1!
О. Игало
Пас отдал
А. Ньом
Желтая карточка
Ф. Орельяна
26'
ГОЛ! 1:0!
Я. Аспас
Пас отдал
А. Лопес
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
13
Хави Варас
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
4
Борха Оубинья
ОП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Гранада
25
Тоньо
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Габриэль Торже
ЦП
36
Ресио
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
3
Нолито
ЦФ
9
Одион Игало
ЦФ
7
Карлос Аранда
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
7
Джонатан Вила
ЦЗ
22
Энрике Де Лукас
ЦП
9
Марио Бермехо
ЦФ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Гранада
2
Роберто
ВР
20
Борха Гомес
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
8
Ясин Браими
ЦП
0
Ириней
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Варас
17
Кастро
22
Кабрал
3
Лаго
15
Демидов
4
Оубинья
17
Фернандес
14
Лопес
7
Крон-Дели
14
Орельяна
10
Аспас
4-3-3
25
Тоньо
12
Ньом
12
Лопес
5
Майнц
6
Сикейра
8
Торже
36
Ресио
17
Рико
7
Аранда
9
Игало
3
Нолито
15
Демидов
7
Вила
7
Вила
15
Демидов
7
Крон-Дели
22
Де Лукас
22
Де Лукас
7
Крон-Дели
14
Орельяна
9
Бермехо
9
Бермехо
14
Орельяна
17
Рико
8
Браими
8
Браими
17
Рико
8
Торже
30
Буонанотте
30
Буонанотте
8
Торже
12
Ньом
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
12
Ньом
Остались в запасе
Сельта
Гранада
1
Серхио Альварес
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
2
Роберто
ВР
20
Борха Гомес
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
0
Ириней
ЦП
Главный тренер
Лукас Алькарас
Остались в запасе
1
Серхио Альварес
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Остались в запасе
2
Роберто
ВР
20
Борха Гомес
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
0
Ириней
ЦП
Главный тренер
Абель Ресино
Главный тренер
Лукас Алькарас
Статистика матча Сельта - Гранада
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Муньес Фернандес
(Хихон)
Стадион:
Балаидос
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