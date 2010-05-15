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Армандо
Статистика
Армандо - статистика
Завершил карьеру
16 января 1971 (55)
| Вратарь
180 см | 76 кг
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Примера 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атлетик
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Атлетик
2 : 0
15.05.2010
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Реал
5 : 1
08.05.2010
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Атлетик
1 : 1
05.05.2010
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Атлетик
1 : 3
02.05.2010
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Осасуна
0 : 0
26.04.2010
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Атлетик
0 : 0
18.04.2010
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Валенсия
2 : 0
15.04.2010
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Атлетик
4 : 1
11.04.2010
Альмерия
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Барселона
4 : 1
03.04.2010
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Атлетик
4 : 3
29.03.2010
Расинг
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Атлетико
2 : 0
25.03.2010
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Атлетик
2 : 2
20.03.2010
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Спортинг
0 : 0
13.03.2010
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Атлетик
2 : 0
07.03.2010
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Севилья
0 : 0
28.02.2010
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Атлетик
4 : 1
21.02.2010
Тенерифе
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Вильярреал
2 : 1
13.02.2010
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Атлетик
3 : 2
07.02.2010
Херес
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Эспаньол
1 : 0
30.01.2010
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Депортиво
3 : 1
23.01.2010
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Атлетик
1 : 0
16.01.2010
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Малага
1 : 1
10.01.2010
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Мальорка
2 : 0
03.01.2010
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Атлетик
2 : 0
19.12.2009
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Сарагоса
1 : 2
12.12.2009
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
1 : 2
06.12.2009
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Альмерия
1 : 4
29.11.2009
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
1 : 1
21.11.2009
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
0 : 2
08.11.2009
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Атлетик
1 : 0
31.10.2009
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Хетафе
2 : 0
25.10.2009
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Атлетик
1 : 2
18.10.2009
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Вальядолид
2 : 2
04.10.2009
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Атлетик
0 : 4
26.09.2009
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Тенерифе
1 : 0
23.09.2009
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Атлетик
3 : 2
20.09.2009
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Херес
0 : 1
13.09.2009
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Атлетик
1 : 0
30.08.2009
Эспаньол
Был в запасе
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