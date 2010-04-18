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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Сарагоса
Атлетик - Сарагоса: обзор матча 18 апреля 2010
Атлетик
18.04.2010, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 33 тур
0 : 0
Завершен
Сарагоса
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Сарагоса
Желтая карточка
Ф. Аморебиета
+3
Замена
Р. Пулидо
️️️️
А. Эррера
Замена
А. Колунга
️️️️
У. Суасо
Желтая карточка
Габи
Замена
И. Де Серио
️️️️
О. де Маркос
Желтая карточка
Л. Понцио
Замена
️️️️
А. Агилар
Замена
И. Муньяин
️️️️
К. Гурпеги
Замена
Ф. Йесте
️️️️
И. Габилондо
Желтая карточка
Х. Паредес
Желтая карточка
А. Ираола
Желтая карточка
К. Гурпеги
10'
Желтая карточка
А. Агилар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
88
Хави Мартинес
ОП
18
Карлос Гурпеги
(К)
ЦП
14
Маркель Сусаета
ПП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Сарагоса
13
Роберто
ВР
3
Хавьер Паредес
ЛЗ
0
Пабло Амо
ЦЗ
39
Иржи Ярошик
ЦЗ
23
Леонардо Понцио
ПЗ
19
Элизеу
ЛВ
14
Габи
(К)
ЦП
7
Эдмилсон
ЦП
21
Андер Эррера
АП
21
Абель Агилар
ПВ
26
Умберто Суасо
ЦФ
Атлетик
0
Армандо
ВР
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
33
Франсиско Йесте
ЛВ
6
Пабло Орбаис
ОП
10
Икер Муньяин
АП
27
Давид Лопес
ПП
14
Иньиго Де Серио
ЦФ
Сарагоса
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
15
Маттео Контини
ЦЗ
0
Рубен Пулидо
ПЗ
0
Марко Бабич
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
7
Хорхе Лопес
ПВ
27
Адриан Колунга
ЦФ
3-3-3-1
1
Ирайсос
51
Ираола
45
Аморебиета
12
Сан Хосе
19
Кастильо
88
Мартинес
18
де Маркос
11
Габилондо
18
Гурпеги
14
Сусаета
12
Льоренте
4-2-3-1
13
Роберто
23
Понцио
0
Пабло Амо
39
Ярошик
3
Паредес
14
Габи
7
Эдмилсон
21
Агилар
21
Эррера
19
Элизеу
26
Суасо
18
де Маркос
14
Де Серио
14
Де Серио
18
де Маркос
18
Гурпеги
10
Муньяин
10
Муньяин
18
Гурпеги
11
Габилондо
33
Йесте
33
Йесте
11
Габилондо
21
Эррера
0
Пулидо
0
Пулидо
21
Эррера
26
Суасо
27
Колунга
27
Колунга
26
Суасо
Остались в запасе
Атлетик
Сарагоса
0
Армандо
ВР
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
6
Пабло Орбаис
ОП
27
Давид Лопес
ПП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
15
Маттео Контини
ЦЗ
0
Марко Бабич
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
7
Хорхе Лопес
ПВ
Остались в запасе
0
Армандо
ВР
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
6
Пабло Орбаис
ОП
27
Давид Лопес
ПП
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
15
Маттео Контини
ЦЗ
0
Марко Бабич
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
7
Хорхе Лопес
ПВ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Атлетик - Сарагоса
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:55 (прямая)
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