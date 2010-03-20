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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Хетафе
Атлетик - Хетафе: обзор матча 20 марта 2010
Атлетик
20.03.2010, суббота, 20:00
Испания. Примера, 27 тур
2 : 2
Завершен
Хетафе
13'
П. Орбаис
79'
Ф. Льоренте (П)
32'
Ману
86'
П. Леон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Хетафе
ГОЛ! 2:2!
П. Леон
Замена
Б. Кепа
️️️️
Д. Кортес
Замена
А. Гонсалес
️️️️
Д. Парехо
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ф. Льоренте
Вторая желтая
М. Торрес
Замена
М. Сусаета
️️️️
Г. Токеро
Желтая карточка
М. Торрес
Замена
Х. Гавилан
️️️️
Ману
Желтая карточка
Ф. Аморебиета
Желтая карточка
Р.
Замена
И. Муньяин
️️️️
И. Габилондо
Желтая карточка
К. Гурпеги
Желтая карточка
Д. Кортес
Красная карточка
П. Орбаис
Желтая карточка
Ману
ГОЛ! 1:1!
Ману
ГОЛ! 1:0!
П. Орбаис
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
88
Хави Мартинес
ОП
6
Пабло Орбаис
ОП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
2
Мане
ЛЗ
3
Рафа
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
22
Франциско Каскеро
ЦП
18
Дерек Боатенг
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
7
Ману
АП
14
Педро Леон
ПВ
20
Мику
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Атлетик
0
Армандо
ВР
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
27
Давид Лопес
ПП
14
Иньиго Де Серио
ЦФ
Хетафе
19
Оскар Устари
ВР
4
Давид Беленгуэр
ЦЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
17
Фабио Селестини
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
0
Бланко Кепа
ЦФ
4-2-2-2
1
Ирайсос
19
Кастильо
45
Аморебиета
12
Сан Хосе
51
Ираола
88
Мартинес
6
Орбаис
11
Габилондо
18
Гурпеги
23
Токеро
12
Льоренте
4-3-2-1
13
Кодина
21
Кортес
3
Рафа
23
Торрес
2
Мане
22
Каскеро
18
Боатенг
10
Парехо
14
Леон
7
Ману
20
Мику
23
Токеро
14
Сусаета
14
Сусаета
23
Токеро
11
Габилондо
10
Муньяин
10
Муньяин
11
Габилондо
21
Кортес
0
Кепа
0
Кепа
21
Кортес
7
Ману
14
Гавилан
14
Гавилан
7
Ману
10
Парехо
8
Гонсалес
8
Гонсалес
10
Парехо
Остались в запасе
Атлетик
Хетафе
14
Иньиго Де Серио
ЦФ
0
Армандо
ВР
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
27
Давид Лопес
ПП
Главный тренер
Эдин Терзич
19
Оскар Устари
ВР
4
Давид Беленгуэр
ЦЗ
17
Фабио Селестини
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
14
Иньиго Де Серио
ЦФ
0
Армандо
ВР
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
27
Давид Лопес
ПП
Остались в запасе
19
Оскар Устари
ВР
4
Давид Беленгуэр
ЦЗ
17
Фабио Селестини
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Атлетик - Хетафе
2
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Перес Бурруль
(Камарго)
Стадион:
Сан Мамес
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