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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Малага
Атлетик - Малага: обзор матча 05 мая 2010
Атлетик
05.05.2010, среда, 22:00
Испания. Примера, 36 тур
1 : 1
Завершен
Малага
4'
Г. Токеро
18'
Дуда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Малага
Желтая карточка
Вальдо
Замена
Хуанито
️️️️
В. Обинна
Желтая карточка
В. Обинна
Замена
Х. Эчеберриа
️️️️
Ф. Льоренте
Желтая карточка
Г. Мунуа
Замена
Д. Торибио
️️️️
С. Бенашур
Замена
О. де Маркос
️️️️
А. Итурраспе
Замена
Н. Баха
️️️️
Ф. Кайседо
Желтая карточка
А. Итурраспе
Желтая карточка
И. Гонсалес
Замена
И. Муньяин
️️️️
Д. Лопес
Желтая карточка
Д. Лопес
Желтая карточка
Х. Гамес
Желтая карточка
Ф. Кайседо
Желтая карточка
С. Бенашур
18'
ГОЛ! 1:1!
Дуда
ГОЛ! 1:0!
Г. Токеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
27
Давид Лопес
ПП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Малага
78
Густаво Мунуа
ВР
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
5
Милан Степанов
ЦЗ
88
Иван Гонсалес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
32
Апоньо
ЦП
18
Селим Бенашур
АП
23
Вальдо
ПВ
11
Виктор Обинна
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Атлетик
0
Армандо
ВР
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
33
Франсиско Йесте
ЛВ
10
Икер Муньяин
АП
0
Хосеба Эчеберриа
ЦФ
Малага
0
Франсеск Арнау
ВР
50
Ороско
ЦЗ
6
Даниэл Торибио
ЦП
8
Фернандо
ЦП
24
Хуанито
ЦП
14
Набиль Баха
АП
5
Альберт Луке
ЦФ
4-4-2
1
Ирайсос
19
Кастильо
45
Аморебиета
12
Сан Хосе
51
Ираола
14
Сусаета
18
Гурпеги
8
Итурраспе
27
Лопес
23
Токеро
12
Льоренте
4-1-3-2
78
Мунуа
18
Гамес
5
Степанов
88
Гонсалес
8
Мтилига
32
Апоньо
23
Вальдо
18
Бенашур
17
Дуда
10
Кайседо
11
Обинна
8
Итурраспе
18
де Маркос
18
де Маркос
8
Итурраспе
27
Лопес
10
Муньяин
10
Муньяин
27
Лопес
12
Льоренте
0
Эчеберриа
0
Эчеберриа
12
Льоренте
18
Бенашур
6
Торибио
6
Торибио
18
Бенашур
11
Обинна
24
Хуанито
24
Хуанито
11
Обинна
10
Кайседо
14
Баха
14
Баха
10
Кайседо
Остались в запасе
Атлетик
Малага
0
Армандо
ВР
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
33
Франсиско Йесте
ЛВ
Главный тренер
Эдин Терзич
0
Франсеск Арнау
ВР
50
Ороско
ЦЗ
8
Фернандо
ЦП
5
Альберт Луке
ЦФ
Остались в запасе
0
Армандо
ВР
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
33
Франсиско Йесте
ЛВ
Остались в запасе
0
Франсеск Арнау
ВР
50
Ороско
ЦЗ
8
Фернандо
ЦП
5
Альберт Луке
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Атлетик - Малага
2
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
7
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Рубинос Перес
(Мадрид)
Стадион:
Сан Мамес
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