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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Атлетик
Реал - Атлетик: обзор матча 08 мая 2010
Реал
08.05.2010, суббота, 23:00
Испания. Примера, 37 тур
5 : 1
Завершен
Атлетик
21'
К. Роналду (П)
73'
Г. Игуаин
80'
С. Рамос
81'
К. Бензема
89'
Марсело
41'
Ф. Йесте
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Атлетик
ГОЛ! 5:1!
Марсело
Замена
М. Диарра
️️️️
Г. Игуаин
ГОЛ! 4:1!
К. Бензема
Пас отдал
Кака
ГОЛ! 3:1!
С. Рамос
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
Г. Токеро
ГОЛ! 2:1!
Г. Игуаин
Желтая карточка
Г. Ирайсос
Замена
К. Бензема
️️️️
Э. Гранеро
Замена
И. Габилондо
️️️️
Ф. Йесте
Желтая карточка
Гути
Желтая карточка
А. Арбелоа
Замена
М. Сусаета
️️️️
О. де Маркос
Замена
Кака
️️️️
Ф. Гаго
ГОЛ! 1:1!
Ф. Йесте
Желтая карточка
Ф. Гаго
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Роналду
20'
Желтая карточка
А. Ираола
20'
Красная карточка
Ф. Аморебиета
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ОП
5
Фернандо Гаго
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
14
Гути
(К)
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Койкили
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
33
Франсиско Йесте
(К)
АП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
9
Махамаду Диарра
ЦП
10
Кака
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
Атлетик
0
Армандо
ВР
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
14
Маркель Сусаета
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
0
Хосеба Эчеберриа
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Касильяс
12
Марсело
39
Альбиоль
93
Рамос
5
Арбелоа
3
Алонсо
5
Гаго
23
Гранеро
14
Гути
9
Игуаин
7
Роналду
3-3-2-1-1
1
Ирайсос
18
де Маркос
12
Сан Хосе
45
Аморебиета
51
Ираола
88
Мартинес
3
Койкили
18
Гурпеги
8
Итурраспе
33
Йесте
23
Токеро
9
Игуаин
9
Диарра
9
Диарра
9
Игуаин
5
Гаго
10
Кака
10
Кака
5
Гаго
23
Гранеро
9
Бензема
9
Бензема
23
Гранеро
33
Йесте
11
Габилондо
11
Габилондо
33
Йесте
18
де Маркос
14
Сусаета
14
Сусаета
18
де Маркос
23
Токеро
12
Льоренте
12
Льоренте
23
Токеро
Остались в запасе
Реал
Атлетик
25
Ежи Дудек
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
0
Армандо
ВР
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
10
Икер Муньяин
АП
0
Хосеба Эчеберриа
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
25
Ежи Дудек
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
Остались в запасе
0
Армандо
ВР
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
10
Икер Муньяин
АП
0
Хосеба Эчеберриа
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Реал - Атлетик
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:55 (прямая)
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