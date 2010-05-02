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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Мальорка
Атлетик - Мальорка: обзор матча 02 мая 2010
Атлетик
02.05.2010, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 35 тур
1 : 3
Завершен
Мальорка
45'
Ф. Льоренте
43'
Г. Кастро
49'
Х. Карлос Нуньеш
51'
А. Адурис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Мальорка
Замена
А. Кейта
️️️️
Б. Валеро
Желтая карточка
Х. Карлос Нуньеш
Желтая карточка
А. Ираола
Замена
Ф. Матьони
️️️️
Г. Кастро
Замена
М. Суарес
️️️️
П. Вебо
Желтая карточка
Г. Кастро
Замена
Ф. Йесте
️️️️
К. Гурпеги
Желтая карточка
П. Вебо
Замена
И. Муньяин
️️️️
Койкили
ГОЛ! 1:3!
А. Адурис
ГОЛ! 1:2!
Х. Карлос Нуньеш
Замена
М. Сусаета
️️️️
А. Итурраспе
ГОЛ! 1:1!
Ф. Льоренте
ГОЛ! 0:1!
Г. Кастро
13'
Желтая карточка
А. Адурис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Койкили
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
88
Хави Мартинес
ОП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
21
Айосе
ЛЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
0
Хосеми
ПЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
5
Хулио Альварес
ПВ
20
Ариц Адурис
ЦФ
9
Пьер Вебо
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Атлетик
0
Армандо
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
33
Франсиско Йесте
ЛВ
14
Маркель Сусаета
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
Мальорка
1
Герман Люкс
ВР
22
Энрике Корралес
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
19
Фернандо Варела
ПВ
9
Алхассане Кейта
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
4-1-3-2
1
Ирайсос
3
Койкили
45
Аморебиета
12
Сан Хосе
51
Ираола
88
Мартинес
11
Габилондо
8
Итурраспе
18
Гурпеги
12
Льоренте
23
Токеро
4-3-1-2
13
Ават
0
Хосеми
16
Нуньеш
3
Гонсалес
21
Айосе
5
Кастро
19
Марти
6
Валеро
5
Альварес
9
Вебо
20
Адурис
8
Итурраспе
14
Сусаета
14
Сусаета
8
Итурраспе
3
Койкили
10
Муньяин
10
Муньяин
3
Койкили
18
Гурпеги
33
Йесте
33
Йесте
18
Гурпеги
9
Вебо
4
Суарес
4
Суарес
9
Вебо
5
Кастро
2
Матьони
2
Матьони
5
Кастро
6
Валеро
9
Кейта
9
Кейта
6
Валеро
Остались в запасе
Атлетик
Мальорка
0
Армандо
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
Главный тренер
Эдин Терзич
1
Герман Люкс
ВР
22
Энрике Корралес
ЛЗ
19
Фернандо Варела
ПВ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Остались в запасе
0
Армандо
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
22
Энрике Корралес
ЛЗ
19
Фернандо Варела
ПВ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Статистика матча Атлетик - Мальорка
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Рамирес Домингес
(Кордоба)
Стадион:
Сан Мамес
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