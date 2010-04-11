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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Альмерия
Атлетик - Альмерия: обзор матча 11 апреля 2010
Атлетик
11.04.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 31 тур
4 : 1
Завершен
Альмерия
13'
Х. Мартинес
32'
И. Габилондо
49'
Х. Мартинес
51'
Ф. Льоренте
71'
П. Пьятти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Альмерия
Замена
П. Орбаис
️️️️
Х. Мартинес
Замена
А. Крусат
️️️️
Х. Мануэль Ортис
Замена
Ф. Йесте
️️️️
И. Габилондо
Желтая карточка
Ф. Аморебиета
ГОЛ! 4:1!
П. Пьятти
Замена
О. де Маркос
️️️️
Г. Токеро
Замена
П. Пьятти
️️️️
Гильерме
Замена
Ф. Сориано
️️️️
Ф. Варгас
ГОЛ! 4:0!
Ф. Льоренте
ГОЛ! 3:0!
Х. Мартинес
Пенальти не реализован!
Ф. Льоренте
ГОЛ! 2:0!
И. Габилондо
ГОЛ! 1:0!
Х. Мартинес
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Койкили
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
88
Хави Мартинес
ОП
14
Маркель Сусаета
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
3
Гильерме
ЛВ
23
Эрнан Бернандельо
ЦП
21
Фабиан Варгас
ЦП
15
Корона
АП
36
Хенок Гоитом
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Атлетик
0
Армандо
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
33
Франсиско Йесте
ЛВ
6
Пабло Орбаис
ОП
27
Давид Лопес
ПП
Альмерия
1
Эстебан
ВР
7
Альберт Крусат
ЛП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
19
Модесте М'Бами
ЦП
23
Фернандо Сориано
ЦП
0
Леонардо Борцани
ЦП
5
Калу Уче
ЦФ
4-1-3-2
1
Ирайсос
3
Койкили
45
Аморебиета
12
Сан Хосе
51
Ираола
88
Мартинес
11
Габилондо
18
Гурпеги
14
Сусаета
23
Токеро
12
Льоренте
3-2-2-2-1
25
Алвес
18
Акасиете
88
Мичел
4
Пельерано
21
Ортис
5
Сисма
23
Бернандельо
21
Варгас
15
Корона
3
Гильерме
36
Гоитом
23
Токеро
18
де Маркос
18
де Маркос
23
Токеро
88
Мартинес
6
Орбаис
6
Орбаис
88
Мартинес
11
Габилондо
33
Йесте
33
Йесте
11
Габилондо
21
Ортис
7
Крусат
7
Крусат
21
Ортис
21
Варгас
23
Сориано
23
Сориано
21
Варгас
3
Гильерме
10
Пьятти
10
Пьятти
3
Гильерме
Остались в запасе
Атлетик
Альмерия
0
Армандо
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
27
Давид Лопес
ПП
Главный тренер
Эдин Терзич
1
Эстебан
ВР
19
Модесте М'Бами
ЦП
0
Леонардо Борцани
ЦП
5
Калу Уче
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Остались в запасе
0
Армандо
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
27
Давид Лопес
ПП
Остались в запасе
1
Эстебан
ВР
19
Модесте М'Бами
ЦП
0
Леонардо Борцани
ЦП
5
Калу Уче
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Статистика матча Атлетик - Альмерия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Сан Мамес
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