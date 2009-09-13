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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Херес - Атлетик
Херес - Атлетик: обзор матча 13 сентября 2009
Херес
13.09.2009, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 2 тур
0 : 1
Завершен
Атлетик
33'
Д. Прието (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Херес - Атлетик
Желтая карточка
Д. Прието
+4
Желтая карточка
Д. Мальдонадо
+2
Красная карточка
Х. Мендоса
Желтая карточка
А. Осио
Замена
И. Габилондо
️️️️
М. Сусаета
Замена
Д. Мальдонадо
️️️️
М. Бермехо
Замена
К. Гурпеги
️️️️
Г. Токеро
Желтая карточка
Г. Токеро
Замена
П. Антонито
️️️️
А. Гомес
Замена
И. Муньяин
️️️️
О. де Маркос
Желтая карточка
Ф. Йесте
Замена
Э. Викейра
️️️️
В. Санчес
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Прието
Пас отдал
М. Сусаета
17'
Пенальти не реализован!
Х. Мартинес
Желтая карточка
А. Гомес
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херес
10
Ренан
ВР
3
Хезус Мендоса
ЛЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
18
Давид Прието
ЦЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
23
Абель Гомес
ЦП
23
Эмилиано Арментерос
ЛФ
9
Марио Бермехо
ЦФ
11
Момо
РФ
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
20
Айтор Осио
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
33
Франсиско Йесте
(К)
ЦП
14
Маркель Сусаета
ПП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Херес
1
Чема
ВР
2
Хосе Редондо
ПЗ
6
Висенте Морено
ЦП
10
Эмилио Викейра
АП
17
Мичел
ЦФ
8
Перес Антонито
ЦФ
21
Джанкарло Мальдонадо
ЦФ
Атлетик
0
Армандо
ВР
3
Койкили
ЛЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
0
Хосеба Эчеберриа
ЦФ
4-3-3
10
Ренан
3
Мендоса
16
Айтами
18
Прието
15
Перес
4
Бергантиньос
4
Санчес
23
Гомес
23
Арментерос
9
Бермехо
11
Момо
3-3-2-2
1
Ирайсос
51
Ираола
45
Аморебиета
20
Осио
18
де Маркос
88
Мартинес
19
Кастильо
14
Сусаета
33
Йесте
12
Льоренте
23
Токеро
23
Гомес
8
Антонито
8
Антонито
23
Гомес
4
Санчес
10
Викейра
10
Викейра
4
Санчес
9
Бермехо
21
Мальдонадо
21
Мальдонадо
9
Бермехо
14
Сусаета
11
Габилондо
11
Габилондо
14
Сусаета
23
Токеро
18
Гурпеги
18
Гурпеги
23
Токеро
18
де Маркос
10
Муньяин
10
Муньяин
18
де Маркос
Остались в запасе
Херес
Атлетик
17
Мичел
ЦФ
1
Чема
ВР
2
Хосе Редондо
ПЗ
6
Висенте Морено
ЦП
0
Армандо
ВР
3
Койкили
ЛЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
0
Хосеба Эчеберриа
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
17
Мичел
ЦФ
1
Чема
ВР
2
Хосе Редондо
ПЗ
6
Висенте Морено
ЦП
Остались в запасе
0
Армандо
ВР
3
Койкили
ЛЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
0
Хосеба Эчеберриа
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Херес - Атлетик
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Херес
Испания. Кубок, 1 раунд
Херес
0 : 1
06.11.2024
Сеута
Товарищеские матчи
Херес
1 : 8
07.01.2013
Фрайбург
Испания. Кубок, 1/16 финала
Леванте
1 : 2
10.11.2010
Херес
Испания. Кубок, 1/16 финала
Херес
2 : 3
27.10.2010
Леванте
Испания. Кубок, 2 раунд
Химнастик
1 : 2
01.09.2010
Херес
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Шапин
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт Классика" 22:55 (прямая)
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