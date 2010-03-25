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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Атлетик
Атлетико - Атлетик: обзор матча 25 марта 2010
Атлетико
25.03.2010, четверг, 23:55
Испания. Примера, 28 тур
2 : 0
Завершен
Атлетик
86'
С. Агуэро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Атлетик
Замена
И. Бальде
️️️️
С. Агуэро
ГОЛ! 1:0!
С. Агуэро
Замена
Э. Сальвио
️️️️
Х. Антонио Рейес
Желтая карточка
А. Лопес
Замена
И. Муньяин
️️️️
И. Габилондо
Желтая карточка
Ф. Йесте
Замена
Ф. Йесте
️️️️
А. Итурраспе
Желтая карточка
А. Итурраспе
Замена
М. Сусаета
️️️️
К. Гурпеги
Желтая карточка
Х. Мартинес
Желтая карточка
М. Сан Хосе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
20
Симау
ЛП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
88
Хави Мартинес
ОП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Хуанито
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Атлетик
0
Армандо
ВР
3
Койкили
ЛЗ
33
Франсиско Йесте
ЛВ
14
Маркель Сусаета
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
27
Давид Лопес
ПП
4-4-2
43
Де Хеа
3
Лопес
30
Уйфалуши
18
Домингес
20
Валера
20
Симау
12
Ассунсао
14
Хурадо
19
Рейес
10
Агуэро
14
Гарсия
4-1-3-2
1
Ирайсос
51
Ираола
12
Сан Хосе
29
Устариц
19
Кастильо
88
Мартинес
18
Гурпеги
8
Итурраспе
11
Габилондо
23
Токеро
12
Льоренте
Форлан
4
Камачо
4
Камачо
Форлан
19
Рейес
11
Сальвио
11
Сальвио
19
Рейес
10
Агуэро
6
Бальде
6
Бальде
10
Агуэро
18
Гурпеги
14
Сусаета
14
Сусаета
18
Гурпеги
11
Габилондо
10
Муньяин
10
Муньяин
11
Габилондо
8
Итурраспе
33
Йесте
33
Йесте
8
Итурраспе
Остались в запасе
Атлетико
Атлетик
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Хуанито
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
0
Армандо
ВР
3
Койкили
ЛЗ
27
Давид Лопес
ПП
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Хуанито
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
Остались в запасе
0
Армандо
ВР
3
Койкили
ЛЗ
27
Давид Лопес
ПП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Атлетико - Атлетик
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Рамирес Домингес
(Кордоба)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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