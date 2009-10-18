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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Спортинг
Атлетик - Спортинг: обзор матча 18 октября 2009
Атлетик
18.10.2009, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 7 тур
1 : 2
Завершен
Спортинг
81'
Г. Токеро
65'
М. Де лас Куэвас
77'
М. Де лас Куэвас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Спортинг
Желтая карточка
П. Орбаис
Желтая карточка
Г. Токеро
Замена
Х. Эчеберриа
️️️️
М. Сусаета
Желтая карточка
Д. Кастро
Замена
И. Эрнандес
️️️️
М. Де лас Куэвас
Замена
И. Габилондо
️️️️
Койкили
ГОЛ! 1:2!
Г. Токеро
ГОЛ! 0:2!
М. Де лас Куэвас
Замена
Кармело
️️️️
Л. Моран
Замена
М. Билич
️️️️
Д. Баррал
ГОЛ! 0:1!
М. Де лас Куэвас
Желтая карточка
Ф. Аморебиета
Замена
П. Орбаис
️️️️
К. Гурпеги
Желтая карточка
А. Лора
Желтая карточка
Д. Баррал
Желтая карточка
М. Сусаета
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Койкили
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
14
Маркель Сусаета
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
11
Альберто Лора
ЦЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
8
Мичел
ЦП
18
Луис Моран
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Атлетик
0
Армандо
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
35
Хабьер Эчеберриа
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
6
Пабло Орбаис
ОП
0
Хосеба Эчеберриа
ЦФ
Спортинг
3
Хосе Анхель
ЛЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
8
Кике Матео
ЦП
6
Кармело
АП
9
Мате Билич
ЦФ
3-3-2-2
1
Ирайсос
18
де Маркос
45
Аморебиета
3
Этчейта
3
Койкили
88
Мартинес
51
Ираола
14
Сусаета
18
Гурпеги
23
Токеро
12
Льоренте
4-3-2-1
25
Хуан Пабло
15
Арнолен
15
Канелья
4
Ботиа
11
Лора
10
Де лас Куэвас
5
Ривера
8
Мичел
18
Моран
17
Кастро
18
Баррал
3
Койкили
11
Габилондо
11
Габилондо
3
Койкили
18
Гурпеги
6
Орбаис
6
Орбаис
18
Гурпеги
14
Сусаета
0
Эчеберриа
0
Эчеберриа
14
Сусаета
10
Де лас Куэвас
14
Эрнандес
14
Эрнандес
10
Де лас Куэвас
18
Моран
6
Кармело
6
Кармело
18
Моран
18
Баррал
9
Билич
9
Билич
18
Баррал
Остались в запасе
Атлетик
Спортинг
35
Хабьер Эчеберриа
ЦЗ
0
Армандо
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
8
Кике Матео
ЦП
3
Хосе Анхель
ЛЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Остались в запасе
35
Хабьер Эчеберриа
ЦЗ
0
Армандо
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
Остались в запасе
8
Кике Матео
ЦП
3
Хосе Анхель
ЛЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Статистика матча Атлетик - Спортинг
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Информация о матче
Главный судья:
Бернардино Гонсалес Васкес
(Оренсе)
Стадион:
Сан Мамес
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