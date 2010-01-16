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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Реал
Атлетик - Реал: обзор матча 16 января 2010
Атлетик
16.01.2010, суббота, 22:00
Испания. Примера, 18 тур
1 : 0
Завершен
Реал
4'
Ф. Льоренте
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Реал
Вторая желтая
К. Гурпеги
+5
+4
Желтая карточка
К. Роналду
Желтая карточка
Г. Ирайсос
+2
Замена
О. де Маркос
️️️️
Г. Токеро
Замена
Рауль
️️️️
К. Бензема
Замена
Д. Лопес
️️️️
Ф. Йесте
Замена
Э. Гранеро
️️️️
Л. Диарра
Замена
М. Сусаета
️️️️
П. Орбаис
Замена
Гути
️️️️
Марсело
Желтая карточка
Койкили
Желтая карточка
С. Рамос
Желтая карточка
Л. Диарра
Желтая карточка
Х. Мартинес
19'
Желтая карточка
К. Гурпеги
10'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Льоренте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Койкили
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
33
Франсиско Йесте
(К)
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
6
Пабло Орбаис
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
5
Альваро Арбелоа
ЛЗ
12
Марсело
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
10
Кака
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Атлетик
0
Армандо
ВР
35
Хабьер Эчеберриа
ЦЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
27
Давид Лопес
ПП
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
14
Гути
ЦП
7
Рауль
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Ирайсос
3
Койкили
45
Аморебиета
12
Сан Хосе
51
Ираола
88
Мартинес
18
Гурпеги
6
Орбаис
33
Йесте
23
Токеро
12
Льоренте
3-2-2-1-2
12
Касильяс
24
Гарай
93
Рамос
39
Альбиоль
5
Арбелоа
12
Марсело
3
Алонсо
19
Диарра
10
Кака
7
Роналду
9
Бензема
23
Токеро
18
де Маркос
18
де Маркос
23
Токеро
6
Орбаис
14
Сусаета
14
Сусаета
6
Орбаис
33
Йесте
27
Лопес
27
Лопес
33
Йесте
19
Диарра
23
Гранеро
23
Гранеро
19
Диарра
12
Марсело
14
Гути
14
Гути
12
Марсело
9
Бензема
7
Рауль
7
Рауль
9
Бензема
Остались в запасе
Атлетик
Реал
35
Хабьер Эчеберриа
ЦЗ
0
Армандо
ВР
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
25
Ежи Дудек
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
5
Фернандо Гаго
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
35
Хабьер Эчеберриа
ЦЗ
0
Армандо
ВР
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
Остались в запасе
25
Ежи Дудек
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
5
Фернандо Гаго
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Атлетик - Реал
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Бернардино Гонсалес Васкес
(Оренсе)
Стадион:
Сан Мамес
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 21:55 (прямая)
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