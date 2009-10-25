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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Атлетик
Хетафе - Атлетик: обзор матча 25 октября 2009
Хетафе
25.10.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 8 тур
2 : 0
Завершен
Атлетик
60'
Р. Сольдадо
71'
Д. Парехо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Атлетик
Красная карточка
А. Устариц
Желтая карточка
П. Орбаис
Замена
Койкили
️️️️
Ф. Льоренте
Желтая карточка
Д. Боатенг
Замена
Ф. Каскеро
️️️️
Д. Парехо
Желтая карточка
Х. Кастильо
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Парехо
Замена
Й. Велес
️️️️
И. Габилондо
ГОЛ! 1:0!
Р. Сольдадо
Замена
Х. Гавилан
️️️️
Ф. Селестини
Замена
Х. Анхель Альбин
️️️️
Ману
Замена
П. Орбаис
️️️️
Г. Токеро
Вторая желтая
К. Гурпеги
Желтая карточка
Д. Парехо
17'
12'
Желтая карточка
К. Гурпеги
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
19
Оскар Устари
ВР
2
Мане
ЛЗ
3
Марио
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
18
Дерек Боатенг
ЦП
17
Фабио Селестини
ЦП
7
Ману
АП
14
Педро Леон
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Виктор Муньос
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
88
Хави Мартинес
ОП
14
Маркель Сусаета
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
3
Рафа
ЦЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
22
Франциско Каскеро
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
Атлетик
0
Армандо
ВР
3
Койкили
ЛЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
6
Пабло Орбаис
ОП
21
Йон Велес
ЦФ
4-3-2-1
19
Устари
2
Мане
3
Марио
6
Диас
21
Кортес
10
Парехо
18
Боатенг
17
Селестини
7
Ману
14
Леон
9
Сольдадо
4-1-3-2
1
Ирайсос
51
Ираола
45
Аморебиета
29
Устариц
19
Кастильо
88
Мартинес
14
Сусаета
18
Гурпеги
11
Габилондо
12
Льоренте
23
Токеро
17
Селестини
14
Гавилан
14
Гавилан
17
Селестини
10
Парехо
22
Каскеро
22
Каскеро
10
Парехо
7
Ману
25
Альбин
25
Альбин
7
Ману
12
Льоренте
3
Койкили
3
Койкили
12
Льоренте
23
Токеро
6
Орбаис
6
Орбаис
23
Токеро
11
Габилондо
21
Велес
21
Велес
11
Габилондо
Остались в запасе
Хетафе
Атлетик
13
Жорди Кодина
ВР
3
Рафа
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
Главный тренер
Виктор Муньос
0
Армандо
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
3
Рафа
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
Остались в запасе
0
Армандо
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Муньос
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Хетафе - Атлетик
2
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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