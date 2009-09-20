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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Вильярреал
Атлетик - Вильярреал: обзор матча 20 сентября 2009
Атлетик
20.09.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 3 тур
3 : 2
Завершен
Вильярреал
11'
Ф. Льоренте
40'
Ф. Льоренте
59'
Х. Мартинес
49'
Кани
85'
С. Касорла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Вильярреал
Желтая карточка
А. Лопес
ГОЛ! 3:2!
С. Касорла
Желтая карточка
Ф. Йесте
Желтая карточка
Койкили
Замена
️️️️
Ф. Льоренте
Замена
И. Муньяин
️️️️
Д. Лопес
Замена
Р. Пирес
️️️️
Д. Росси
Замена
Ф. Йесте
️️️️
Х. Мартинес
ГОЛ! 3:1!
Х. Мартинес
Желтая карточка
Г. Токеро
Замена
Нилмар
️️️️
Кани
ГОЛ! 2:1!
Кани
Желтая карточка
Д. Годин
Желтая карточка
Д. Фустер
ГОЛ! 2:0!
Ф. Льоренте
Желтая карточка
С. Эгурен
17'
Замена
Д. Фустер
️️️️
А. Ибагаса
12'
Желтая карточка
И. Маркано
ГОЛ! 1:0!
Ф. Льоренте
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Койкили
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
88
Хави Мартинес
ОП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
27
Давид Лопес
ПП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
8
Санти Касорла
ЦП
7
Ариэль Ибагаса
ЦП
9
Себастьян Эгурен
ЦП
8
Кани
ПП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Атлетик
0
Армандо
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
33
Франсиско Йесте
ЛВ
14
Маркель Сусаета
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
Вильярреал
1
Хавьер Олива
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
8
Робер Пирес
ЛП
19
Давид Фустер
АП
7
Нилмар
ЦФ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
4-1-3-2
1
Ирайсос
3
Койкили
45
Аморебиета
29
Устариц
51
Ираола
88
Мартинес
11
Габилондо
18
Гурпеги
27
Лопес
12
Льоренте
23
Токеро
4-4-2
13
Лопес
6
Лопес
5
Маркано
2
Годин
6
Капдевила
8
Кани
7
Ибагаса
9
Эгурен
8
Касорла
25
Росси
12
Льоренте
27
Лопес
10
Муньяин
10
Муньяин
27
Лопес
88
Мартинес
33
Йесте
33
Йесте
88
Мартинес
25
Росси
8
Пирес
8
Пирес
25
Росси
7
Ибагаса
19
Фустер
19
Фустер
7
Ибагаса
8
Кани
7
Нилмар
7
Нилмар
8
Кани
Остались в запасе
Атлетик
Вильярреал
0
Армандо
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
1
Хавьер Олива
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
0
Армандо
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
Остались в запасе
1
Хавьер Олива
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Атлетик - Вильярреал
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Муньес Фернандес
(Хихон)
Стадион:
Сан Мамес
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