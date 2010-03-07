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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Вальядолид
Атлетик - Вальядолид: обзор матча 07 марта 2010
Атлетик
07.03.2010, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 25 тур
2 : 0
Завершен
Вальядолид
27'
Г. Токеро
37'
Г. Токеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Вальядолид
Замена
Д. Лопес
️️️️
И. Габилондо
Замена
Маркитос
️️️️
Кеко
Замена
И. Перес
️️️️
М. Сусаета
Замена
А. Буэно
️️️️
Борха
Замена
И. Муньяин
️️️️
Ф. Льоренте
Замена
Х. Медуньянин
️️️️
К. Лазаро
ГОЛ! 2:0!
Г. Токеро
ГОЛ! 1:0!
Г. Токеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
6
Пабло Орбаис
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
14
Маркель Сусаета
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Вальядолид
1
Хусто Вильяр
ВР
3
Альберто Маркос
ЛЗ
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
4
Сезар Арсо
ЦЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
20
Кеко
ЦП
8
Борха
ЦП
5
Карлос Лазаро
ЦП
4
Пеле
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Атлетик
0
Армандо
ВР
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
27
Давид Лопес
ПП
14
Иньиго Де Серио
ЦФ
Вальядолид
31
Фабри
ВР
4
Нивалдо
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
6
Харис Медуньянин
ЦП
18
Альваро Рубио
ЦП
23
Маркитос
АП
19
Альберто Буэно
ЦФ
4-2-2-2
1
Ирайсос
19
Кастильо
45
Аморебиета
12
Сан Хосе
51
Ираола
6
Орбаис
88
Мартинес
11
Габилондо
14
Сусаета
23
Токеро
12
Льоренте
4-4-2
1
Вильяр
3
Маркос
4
Арсо
8
Бараха
15
Дель Орно
8
Борха
5
Лазаро
4
Пеле
20
Кеко
9
Манушу
19
Коста
14
Сусаета
21
Перес
21
Перес
14
Сусаета
12
Льоренте
10
Муньяин
10
Муньяин
12
Льоренте
11
Габилондо
27
Лопес
27
Лопес
11
Габилондо
5
Лазаро
6
Медуньянин
6
Медуньянин
5
Лазаро
20
Кеко
23
Маркитос
23
Маркитос
20
Кеко
8
Борха
19
Буэно
19
Буэно
8
Борха
Остались в запасе
Атлетик
Вальядолид
14
Иньиго Де Серио
ЦФ
0
Армандо
ВР
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
Главный тренер
Эдин Терзич
31
Фабри
ВР
4
Нивалдо
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
18
Альваро Рубио
ЦП
Главный тренер
Диего Кокка
Остались в запасе
14
Иньиго Де Серио
ЦФ
0
Армандо
ВР
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
Остались в запасе
31
Фабри
ВР
4
Нивалдо
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
18
Альваро Рубио
ЦП
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Диего Кокка
Статистика матча Атлетик - Вальядолид
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
0 : 0
12.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Сан Мамес
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