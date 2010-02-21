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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Тенерифе
Атлетик - Тенерифе: обзор матча 21 февраля 2010
Атлетик
21.02.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 23 тур
4 : 1
Завершен
Тенерифе
18'
Ф. Льоренте (П)
23'
Г. Токеро
54'
А. Ираола
63'
И. Габилондо
59'
А. Альфаро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Тенерифе
Замена
И. Муньяин
️️️️
Г. Токеро
Замена
Рики
️️️️
Хуанлу
Желтая карточка
Ф. Аморебиета
Замена
Х. Эчеберриа
️️️️
К. Гурпеги
ГОЛ! 4:1!
И. Габилондо
Замена
И. Де Серио
️️️️
Ф. Льоренте
ГОЛ! 3:1!
А. Альфаро
Замена
Д. Коме
️️️️
М. Алонсо
ГОЛ! 3:0!
А. Ираола
Замена
Маноло
️️️️
Г. Перес Айосе
Желтая карточка
М. Алонсо
ГОЛ! 2:0!
Г. Токеро
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Льоренте
18'
17'
Красная карточка
Х. Кулебрас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Койкили
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
27
Давид Лопес
ПП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Тенерифе
13
Серхио Арагонесес
ВР
19
Эсекиэль Луна
ЦЗ
6
Пабло Сисилиа
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
24
Хосе Кулебрас
ПЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
23
Микель Алонсо
ЦП
22
Рикардо Леон
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
17
Хуанлу
ПВ
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Атлетик
0
Армандо
ВР
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
14
Иньиго Де Серио
ЦФ
0
Хосеба Эчеберриа
ЦФ
Тенерифе
1
Луис Гарсиа
ВР
5
Маноло
ЦЗ
14
Даниэль Коме
ЛВ
7
Омар
ЦП
20
Рики
АП
22
Динеи
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
4-4-2
1
Ирайсос
3
Койкили
45
Аморебиета
12
Сан Хосе
51
Ираола
11
Габилондо
18
Гурпеги
8
Итурраспе
27
Лопес
23
Токеро
12
Льоренте
4-2-3-1
13
Арагонесес
24
Кулебрас
19
Луна
6
Сисилиа
2
Бертран
23
Алонсо
22
Леон
17
Хуанлу
20
Альфаро
7
Айосе
11
Нино
12
Льоренте
14
Де Серио
14
Де Серио
12
Льоренте
23
Токеро
10
Муньяин
10
Муньяин
23
Токеро
18
Гурпеги
0
Эчеберриа
0
Эчеберриа
18
Гурпеги
7
Айосе
5
Маноло
5
Маноло
7
Айосе
17
Хуанлу
20
Рики
20
Рики
17
Хуанлу
23
Алонсо
14
Коме
14
Коме
23
Алонсо
Остались в запасе
Атлетик
Тенерифе
0
Армандо
ВР
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
Главный тренер
Эдин Терзич
1
Луис Гарсиа
ВР
22
Динеи
ЦФ
7
Омар
ЦП
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Остались в запасе
0
Армандо
ВР
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
Остались в запасе
1
Луис Гарсиа
ВР
22
Динеи
ЦФ
7
Омар
ЦП
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Рауль Агне
Статистика матча Атлетик - Тенерифе
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Тенерифе
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
- : -
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 9 тур
Тенерифе
0 : 0
12.10.2026
Жирона
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Сан Мамес
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