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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Атлетик
Депортиво - Атлетик: обзор матча 23 января 2010
Депортиво
23.01.2010, суббота, 23:55
Испания. Примера, 19 тур
3 : 1
Завершен
Атлетик
49'
Ф. Луис
61'
Жука
90'
П. Альварес
80'
Д. Колотто (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Атлетик
+1
Желтая карточка
Ф. Аморебиета
ГОЛ! 3:1!
П. Альварес
Пас отдал
Х. Карлос Валерон
Желтая карточка
М. Сан Хосе
Желтая карточка
А. Лопо
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Д. Колотто
Пас отдал
А. Ираола
Замена
А. Итурраспе
️️️️
П. Орбаис
Желтая карточка
Лауре
Замена
И. Перес
️️️️
Р. Бодипо
Желтая карточка
Х. Мартинес
Замена
И. Габилондо
️️️️
Койкили
Замена
И. Муньяин
️️️️
Ф. Йесте
ГОЛ! 2:0!
Жука
Пас отдал
П. Альварес
Замена
Лауре
️️️️
Ф. Луис
ГОЛ! 1:0!
Ф. Луис
Пас отдал
Р. Бодипо
Замена
Х. Карлос Валерон
️️️️
Х. Домингес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
(К)
ПЗ
20
Адриан
ЛВ
20
Антонио Томас
ЦП
6
Жука
ЦП
28
Хуан Домингес
АП
14
Пабло Альварес
ПВ
23
Родольфо Бодипо
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Койкили
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
33
Франсиско Йесте
(К)
ЛП
88
Хави Мартинес
ОП
6
Пабло Орбаис
ЦП
14
Маркель Сусаета
ПП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Депортиво
25
Ману
ВР
24
Писку
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
21
Хуан Карлос Валерон
АП
29
Давид Аньон
ЦФ
9
Иван Перес
ЦФ
Атлетик
0
Армандо
ВР
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
8
Андер Итурраспе
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
27
Давид Лопес
ПП
4-2-3-1
1
Арансубиа
16
Луис
22
Лопо
19
Колотто
19
Пабло
20
Томас
6
Жука
20
Адриан
28
Домингес
14
Альварес
23
Бодипо
4-1-3-2
1
Ирайсос
51
Ираола
45
Аморебиета
12
Сан Хосе
3
Койкили
88
Мартинес
14
Сусаета
6
Орбаис
33
Йесте
23
Токеро
12
Льоренте
16
Луис
15
Лауре
15
Лауре
16
Луис
28
Домингес
21
Валерон
21
Валерон
28
Домингес
23
Бодипо
9
Перес
9
Перес
23
Бодипо
3
Койкили
11
Габилондо
11
Габилондо
3
Койкили
6
Орбаис
8
Итурраспе
8
Итурраспе
6
Орбаис
33
Йесте
10
Муньяин
10
Муньяин
33
Йесте
Остались в запасе
Депортиво
Атлетик
29
Давид Аньон
ЦФ
25
Ману
ВР
24
Писку
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
0
Армандо
ВР
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
27
Давид Лопес
ПП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
29
Давид Аньон
ЦФ
25
Ману
ВР
24
Писку
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
Остались в запасе
0
Армандо
ВР
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
27
Давид Лопес
ПП
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Депортиво - Атлетик
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
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