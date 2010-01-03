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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Атлетик
Мальорка - Атлетик: обзор матча 03 января 2010
Мальорка
03.01.2010, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 16 тур
2 : 0
Завершен
Атлетик
50'
Х. Альварес
66'
А. Адурис
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Атлетик
Замена
П. Пеццолано
️️️️
Б. Валеро
Замена
А. Кейта
️️️️
А. Адурис
Замена
Туни
️️️️
Г. Кастро
Желтая карточка
И. Муньяин
Замена
Х. Эчеберриа
️️️️
М. Сусаета
Желтая карточка
В. Касадесус
Желтая карточка
Х. Луис Марти
ГОЛ! 2:0!
А. Адурис
Пас отдал
Б. Валеро
Замена
О. де Маркос
️️️️
К. Гурпеги
Замена
И. Муньяин
️️️️
Ф. Йесте
ГОЛ! 1:0!
Х. Альварес
Желтая карточка
М. Сан Хосе
Желтая карточка
Б. Валеро
19'
Желтая карточка
А. Адурис
11'
Желтая карточка
Р. Гонсалес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
21
Айосе
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
2
Фелипе Матьони
ЦЗ
0
Хосеми
ПЗ
5
Гонсало Кастро
ЛП
19
Хосе Луис Марти
(К)
ЦП
5
Хулио Альварес
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
6
Борха Валеро
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
33
Франсиско Йесте
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
6
Пабло Орбаис
(К)
ЦП
14
Маркель Сусаета
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Мальорка
1
Герман Люкс
ВР
22
Энрике Корралес
ЛЗ
0
Туни
ЛВ
20
Пауло Пеццолано
ЦП
9
Пьер Вебо
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
9
Алхассане Кейта
ЦФ
Атлетик
0
Армандо
ВР
3
Койкили
ЛЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
10
Икер Муньяин
АП
0
Хосеба Эчеберриа
ЦФ
3-2-3-2
13
Ават
4
Суарес
3
Гонсалес
2
Матьони
21
Айосе
0
Хосеми
5
Кастро
5
Альварес
19
Марти
6
Валеро
20
Адурис
4-1-2-2-1
1
Ирайсос
51
Ираола
45
Аморебиета
12
Сан Хосе
19
Кастильо
88
Мартинес
18
Гурпеги
6
Орбаис
14
Сусаета
33
Йесте
12
Льоренте
6
Валеро
20
Пеццолано
20
Пеццолано
6
Валеро
5
Кастро
0
Туни
0
Туни
5
Кастро
20
Адурис
9
Кейта
9
Кейта
20
Адурис
18
Гурпеги
18
де Маркос
18
де Маркос
18
Гурпеги
33
Йесте
10
Муньяин
10
Муньяин
33
Йесте
14
Сусаета
0
Эчеберриа
0
Эчеберриа
14
Сусаета
Остались в запасе
Мальорка
Атлетик
1
Герман Люкс
ВР
22
Энрике Корралес
ЛЗ
9
Пьер Вебо
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
0
Армандо
ВР
3
Койкили
ЛЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
22
Энрике Корралес
ЛЗ
9
Пьер Вебо
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Остались в запасе
0
Армандо
ВР
3
Койкили
ЛЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
Главный тренер
Грегорио Мансано
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Мальорка - Атлетик
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:55 (прямая)
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