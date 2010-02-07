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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Херес
Атлетик - Херес: обзор матча 07 февраля 2010
Атлетик
07.02.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 21 тур
3 : 2
Завершен
Херес
2'
И. Муньяин
64'
Ф. Льоренте
86'
Ф. Льоренте
10'
В. Морено
41'
М. Бермехо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Херес
ГОЛ! 3:2!
Ф. Льоренте
Замена
М. Алустица
️️️️
К. Кальво
Замена
Д. Лопес
️️️️
Г. Токеро
Замена
Э. Викейра
️️️️
Момо
Желтая карточка
М. Бермехо
Замена
А. Бергантиньос
️️️️
В. Санчес
ГОЛ! 2:2!
Ф. Льоренте
Замена
И. Де Серио
️️️️
К. Гурпеги
Желтая карточка
М. Сан Хосе
Замена
М. Сусаета
️️️️
П. Орбаис
Желтая карточка
В. Санчес
Желтая карточка
И. Муньяин
ГОЛ! 1:2!
М. Бермехо
Желтая карточка
К. Кальво
Желтая карточка
Х. Редондо
17'
Желтая карточка
В. Морено
10'
ГОЛ! 1:1!
В. Морено
ГОЛ! 1:0!
И. Муньяин
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
6
Пабло Орбаис
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Херес
10
Ренан
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
5
Леандро Жиода
ЦЗ
2
Хосе Редондо
ПЗ
11
Момо
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
6
Висенте Морено
ЦП
21
Сиди Кейта
ЦП
10
Карлос Кальво
ПВ
9
Марио Бермехо
ЦФ
Атлетик
0
Армандо
ВР
3
Койкили
ЛЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
27
Давид Лопес
ПП
14
Иньиго Де Серио
ЦФ
Херес
1
Чема
ВР
3
Хезус Мендоса
ЛЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
10
Эмилио Викейра
АП
21
Матиас Алустица
ЦФ
8
Перес Антонито
ЦФ
17
Мичел
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Ирайсос
19
Кастильо
45
Аморебиета
12
Сан Хосе
51
Ираола
6
Орбаис
88
Мартинес
18
Гурпеги
10
Муньяин
23
Токеро
12
Льоренте
4-4-1-1
10
Ренан
2
Редондо
16
Айтами
5
Жиода
20
Касадо
4
Санчес
6
Морено
21
Кейта
11
Момо
10
Кальво
9
Бермехо
18
Гурпеги
14
Де Серио
14
Де Серио
18
Гурпеги
6
Орбаис
14
Сусаета
14
Сусаета
6
Орбаис
23
Токеро
27
Лопес
27
Лопес
23
Токеро
10
Кальво
21
Алустица
21
Алустица
10
Кальво
4
Санчес
4
Бергантиньос
4
Бергантиньос
4
Санчес
11
Момо
10
Викейра
10
Викейра
11
Момо
Остались в запасе
Атлетик
Херес
0
Армандо
ВР
3
Койкили
ЛЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
8
Перес Антонито
ЦФ
17
Мичел
ЦФ
1
Чема
ВР
3
Хезус Мендоса
ЛЗ
Остались в запасе
0
Армандо
ВР
3
Койкили
ЛЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
Остались в запасе
8
Перес Антонито
ЦФ
17
Мичел
ЦФ
1
Чема
ВР
3
Хезус Мендоса
ЛЗ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Атлетик - Херес
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Херес
Испания. Кубок, 1 раунд
Херес
0 : 1
06.11.2024
Сеута
Товарищеские матчи
Херес
1 : 8
07.01.2013
Фрайбург
Испания. Кубок, 1/16 финала
Леванте
1 : 2
10.11.2010
Херес
Испания. Кубок, 1/16 финала
Херес
2 : 3
27.10.2010
Леванте
Испания. Кубок, 2 раунд
Химнастик
1 : 2
01.09.2010
Херес
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Сан Мамес
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