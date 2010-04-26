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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Атлетик
Осасуна - Атлетик: обзор матча 26 апреля 2010
Осасуна
26.04.2010, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 34 тур
0 : 0
Завершен
Атлетик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Атлетик
Замена
И. Габилондо
️️️️
Ф. Йесте
Замена
И. Муньяин
️️️️
Ф. Льоренте
Замена
К. Вадоч
️️️️
Рупер
Замена
Ойер
️️️️
Х. Эчаиде
Желтая карточка
А. Устариц
Замена
М. Шоджаеи
️️️️
К. Аранда
Замена
М. Сусаета
️️️️
К. Гурпеги
Желтая карточка
К. Аранда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Рикарду
ВР
23
Серхио
ЦЗ
15
Роверсио
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
5
Хон Эчаиде
ЦП
24
Рупер
ЦП
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
7
Карлос Аранда
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Койкили
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
33
Франсиско Йесте
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Осасуна
2
Роберто
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
17
Хосечо
ЦЗ
6
Ойер
ОП
32
Кристиан Вадоч
ЦП
8
Масуд Шоджаеи
АП
0
Жорже Галан
ЦФ
Атлетик
0
Армандо
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
14
Маркель Сусаета
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
27
Давид Лопес
ПП
4-4-2
1
Рикарду
20
Хуанфран
23
Серхио
15
Роверсио
3
Аспиликуэта
17
Камуньяс
5
Эчаиде
24
Рупер
10
Пуньяль
7
Аранда
12
Пандиани
4-1-2-1-2
1
Ирайсос
45
Аморебиета
12
Сан Хосе
29
Устариц
3
Койкили
88
Мартинес
18
Гурпеги
8
Итурраспе
33
Йесте
23
Токеро
12
Льоренте
5
Эчаиде
6
Ойер
6
Ойер
5
Эчаиде
24
Рупер
32
Вадоч
32
Вадоч
24
Рупер
7
Аранда
8
Шоджаеи
8
Шоджаеи
7
Аранда
33
Йесте
11
Габилондо
11
Габилондо
33
Йесте
18
Гурпеги
14
Сусаета
14
Сусаета
18
Гурпеги
12
Льоренте
10
Муньяин
10
Муньяин
12
Льоренте
Остались в запасе
Осасуна
Атлетик
0
Жорже Галан
ЦФ
2
Роберто
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
17
Хосечо
ЦЗ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
0
Армандо
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
27
Давид Лопес
ПП
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
0
Жорже Галан
ЦФ
2
Роберто
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
17
Хосечо
ЦЗ
Остались в запасе
0
Армандо
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
27
Давид Лопес
ПП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Осасуна - Атлетик
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Эль Садар
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