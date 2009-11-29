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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Атлетик
Альмерия - Атлетик: обзор матча 29 ноября 2009
Альмерия
29.11.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 12 тур
1 : 4
Завершен
Атлетик
84'
К. Уче (П)
37'
Х. Мартинес
41'
А. Устариц
60'
Ф. Льоренте
77'
О. де Маркос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Атлетик
Желтая карточка
Х. Ортис
ГОЛ с пенальти! 1:4!
К. Уче
ГОЛ! 0:4!
О. де Маркос
Желтая карточка
П. Пьятти
Замена
О. де Маркос
️️️️
Ф. Льоренте
Замена
Х. Кастильо
️️️️
Ф. Йесте
Замена
Д. Лопес
️️️️
К. Гурпеги
Желтая карточка
М. Сусаета
Замена
Х. Ортис
️️️️
Д. Сисма
ГОЛ! 0:3!
Ф. Льоренте
Желтая карточка
Ф. Йесте
Замена
Корона
️️️️
Д. Родригес
Замена
Х. Гоитом
️️️️
М. М'Бами
ГОЛ! 0:2!
А. Устариц
Желтая карточка
М. М'Бами
ГОЛ! 0:1!
Х. Мартинес
Желтая карточка
Койкили
Желтая карточка
А. Ираола
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
19
Модесте М'Бами
ЦП
23
Эрнан Бернандельо
ЦП
18
Давид Родригес
ЦФ
5
Калу Уче
ЦФ
Главный тренер
Уго Санчес
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Койкили
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
33
Франсиско Йесте
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
6
Пабло Орбаис
ОП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Альмерия
1
Эстебан
ВР
88
Мичел
ЦЗ
0
Алекс Куильо
ЦП
23
Фернандо Сориано
ЦП
15
Корона
АП
10
Хосе Ортис
ПВ
36
Хенок Гоитом
ЦФ
Атлетик
0
Армандо
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
10
Икер Муньяин
АП
27
Давид Лопес
ПП
21
Йон Велес
ЦФ
4-3-1-2
25
Алвес
5
Сисма
18
Акасиете
4
Пельерано
21
Ортис
7
Крусат
23
Бернандельо
19
М'Бами
10
Пьятти
5
Уче
18
Родригес
4-2-2-1-1
1
Ирайсос
51
Ираола
45
Аморебиета
29
Устариц
3
Койкили
88
Мартинес
6
Орбаис
18
Гурпеги
14
Сусаета
33
Йесте
12
Льоренте
18
Родригес
15
Корона
15
Корона
18
Родригес
5
Сисма
10
Ортис
10
Ортис
5
Сисма
19
М'Бами
36
Гоитом
36
Гоитом
19
М'Бами
33
Йесте
19
Кастильо
19
Кастильо
33
Йесте
12
Льоренте
18
де Маркос
18
де Маркос
12
Льоренте
18
Гурпеги
27
Лопес
27
Лопес
18
Гурпеги
Остались в запасе
Альмерия
Атлетик
0
Алекс Куильо
ЦП
1
Эстебан
ВР
88
Мичел
ЦЗ
23
Фернандо Сориано
ЦП
Главный тренер
Уго Санчес
0
Армандо
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
10
Икер Муньяин
АП
21
Йон Велес
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
0
Алекс Куильо
ЦП
1
Эстебан
ВР
88
Мичел
ЦЗ
23
Фернандо Сориано
ЦП
Остались в запасе
0
Армандо
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
10
Икер Муньяин
АП
21
Йон Велес
ЦФ
Главный тренер
Уго Санчес
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Альмерия - Атлетик
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Бернардино Гонсалес Васкес
(Оренсе)
Стадион:
Медитерранео
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