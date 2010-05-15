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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Депортиво
Атлетик - Депортиво: обзор матча 15 мая 2010
Атлетик
15.05.2010, суббота, 20:00
Испания. Примера, 38 тур
2 : 0
Завершен
Депортиво
19'
И. Муньяин
77'
Х. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Депортиво
Замена
Жука
️️️️
Г. Серхио
Замена
К. Гурпеги
️️️️
Х. Мартинес
ГОЛ! 2:0!
Х. Мартинес
Замена
Г. Токеро
️️️️
Х. Эчеберриа
Замена
Миста
️️️️
Н. Лассад
Замена
И. Муньос
️️️️
А. Итурраспе
Замена
И. Перес
️️️️
Адриан
ГОЛ! 1:0!
И. Муньяин
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
0
Армандо
ВР
3
Койкили
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
0
Хосеба Эчеберриа
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Депортиво
25
Ману
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
22
Хуан Родригес
ЦП
16
Гонсалес Серхио
ЦП
20
Антонио Томас
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
20
Адриан
ЦФ
11
Ноуиоуи Лассад
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Оскар де Маркос
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
6
Пабло Орбаис
ОП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
14
Иньяки Муньос
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
19
Диего Колотто
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
6
Жука
ЦП
24
Миста
АП
9
Иван Перес
ЦФ
11
Рики
ЦФ
4-1-2-1-2
0
Армандо
3
Койкили
12
Сан Хосе
29
Устариц
51
Ираола
88
Мартинес
8
Итурраспе
14
Сусаета
10
Муньяин
0
Эчеберриа
12
Льоренте
4-3-1-2
25
Ману
19
Пабло
83
Зе Каштру
22
Лопо
16
Луис
22
Родригес
16
Серхио
20
Томас
21
Валерон
11
Лассад
20
Адриан
88
Мартинес
18
Гурпеги
18
Гурпеги
88
Мартинес
8
Итурраспе
14
Муньос
14
Муньос
8
Итурраспе
0
Эчеберриа
23
Токеро
23
Токеро
0
Эчеберриа
16
Серхио
6
Жука
6
Жука
16
Серхио
11
Лассад
24
Миста
24
Миста
11
Лассад
20
Адриан
9
Перес
9
Перес
20
Адриан
Остались в запасе
Атлетик
Депортиво
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Оскар де Маркос
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
6
Пабло Орбаис
ОП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
1
Даниэль Арансубиа
ВР
19
Диего Колотто
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Оскар де Маркос
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
6
Пабло Орбаис
ОП
Остались в запасе
1
Даниэль Арансубиа
ВР
19
Диего Колотто
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Статистика матча Атлетик - Депортиво
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Мехуто Гонсалес
(Ла Фельгера)
Стадион:
Сан Мамес
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