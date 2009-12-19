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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Осасуна
Атлетик - Осасуна: обзор матча 19 декабря 2009
Атлетик
19.12.2009, суббота, 20:00
Испания. Примера, 15 тур
2 : 0
Завершен
Осасуна
1'
Ф. Йесте
12'
Ф. Льоренте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Осасуна
Желтая карточка
Хосечо
Замена
И. Габилондо
️️️️
Г. Токеро
Замена
Х. Кальеха
️️️️
Ойер
Замена
К. Вадоч
️️️️
Д. Некунам
Желтая карточка
Ойер
Желтая карточка
Х. Кастильо
Желтая карточка
Г. Токеро
Замена
И. Муньяин
️️️️
Ф. Йесте
Желтая карточка
Дади
Замена
О. де Маркос
️️️️
Ф. Льоренте
Замена
Х. Портильо
️️️️
Хуанфран
Желтая карточка
П. Орбаис
Желтая карточка
Д. Некунам
ГОЛ! 2:0!
Ф. Льоренте
12'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Йесте
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
33
Франсиско Йесте
ЛВ
6
Пабло Орбаис
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Осасуна
1
Рикарду
ВР
23
Серхио
ЦЗ
17
Хосечо
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
20
Хуанфран
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
6
Ойер
ОП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
6
Джавад Некунам
ЦП
8
Масуд Шоджаеи
АП
0
Дади
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Атлетик
0
Армандо
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
10
Икер Муньяин
АП
27
Давид Лопес
ПП
Осасуна
2
Роберто
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
32
Кристиан Вадоч
ЦП
24
Рупер
ЦП
0
Жорже Галан
ЦФ
9
Хавьер Портильо
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Ирайсос
19
Кастильо
29
Устариц
12
Сан Хосе
51
Ираола
6
Орбаис
88
Мартинес
18
Гурпеги
33
Йесте
12
Льоренте
23
Токеро
4-1-3-1-1
1
Рикарду
20
Хуанфран
23
Серхио
17
Хосечо
3
Аспиликуэта
6
Ойер
10
Пуньяль
6
Некунам
17
Камуньяс
8
Шоджаеи
0
Дади
12
Льоренте
18
де Маркос
18
де Маркос
12
Льоренте
23
Токеро
11
Габилондо
11
Габилондо
23
Токеро
33
Йесте
10
Муньяин
10
Муньяин
33
Йесте
6
Ойер
11
Кальеха
11
Кальеха
6
Ойер
6
Некунам
32
Вадоч
32
Вадоч
6
Некунам
20
Хуанфран
9
Портильо
9
Портильо
20
Хуанфран
Остались в запасе
Атлетик
Осасуна
0
Армандо
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
27
Давид Лопес
ПП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
0
Жорже Галан
ЦФ
2
Роберто
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
24
Рупер
ЦП
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Остались в запасе
0
Армандо
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
27
Давид Лопес
ПП
Остались в запасе
0
Жорже Галан
ЦФ
2
Роберто
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
24
Рупер
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Статистика матча Атлетик - Осасуна
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Сан Мамес
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