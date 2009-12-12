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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сарагоса - Атлетик
Сарагоса - Атлетик: обзор матча 12 декабря 2009
Сарагоса
12.12.2009, суббота, 20:00
Испания. Примера, 14 тур
1 : 2
Завершен
Атлетик
90'
К. Диого
61'
М. Сан Хосе
81'
М. Сусаета
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарагоса - Атлетик
ГОЛ! 1:2!
К. Диого
Желтая карточка
М. Сусаета
ГОЛ! 0:2!
М. Сусаета
Желтая карточка
Эвертон
Замена
Эвертон
️️️️
Д. Пеннант
ГОЛ! 0:1!
М. Сан Хосе
Замена
И. Муньяин
️️️️
Ф. Льоренте
Желтая карточка
П. Орбаис
Замена
А. Эррера
️️️️
Габи
Замена
Х. Этчейта
️️️️
Х. Кастильо
Желтая карточка
М. Сан Хосе
Желтая карточка
Л. Понцио
18'
Желтая карточка
Г. Токеро
16'
Желтая карточка
А. Ираола
Желтая карточка
Ф. Аморебиета
Желтая карточка
Р. Айяла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
1
Хавьер Лопес Вальехо
ВР
3
Франсиско Павон
ЦЗ
0
Роберто Айяла
ЦЗ
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
2
Карлос Диого
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
14
Габи
ЦП
23
Леонардо Понцио
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
7
Хорхе Лопес
ПВ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
6
Пабло Орбаис
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Сарагоса
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
25
Виктор Лагуардия
ПЗ
21
Абель Агилар
ЦП
0
Марко Бабич
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
30
Алекс Санчес
ЦФ
26
Эвертон
ЦФ
Атлетик
0
Армандо
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
8
Андер Итурраспе
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
27
Давид Лопес
ПП
0
Хосеба Эчеберриа
ЦФ
4-4-1-1
1
Лопес Вальехо
3
Павон
0
Айяла
3
Паредес
2
Диого
7
Лафита
14
Габи
23
Понцио
7
Пеннант
7
Хорхе Лопес
14
Арисменди
4-2-2-2
1
Ирайсос
51
Ираола
45
Аморебиета
12
Сан Хосе
19
Кастильо
6
Орбаис
88
Мартинес
18
Гурпеги
14
Сусаета
12
Льоренте
23
Токеро
14
Габи
21
Эррера
21
Эррера
14
Габи
7
Пеннант
26
Эвертон
26
Эвертон
7
Пеннант
19
Кастильо
3
Этчейта
3
Этчейта
19
Кастильо
19
Кастильо
11
Габилондо
11
Габилондо
19
Кастильо
12
Льоренте
10
Муньяин
10
Муньяин
12
Льоренте
Остались в запасе
Сарагоса
Атлетик
30
Алекс Санчес
ЦФ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
25
Виктор Лагуардия
ПЗ
21
Абель Агилар
ЦП
0
Марко Бабич
ЦП
0
Армандо
ВР
8
Андер Итурраспе
ЦП
27
Давид Лопес
ПП
0
Хосеба Эчеберриа
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
30
Алекс Санчес
ЦФ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
25
Виктор Лагуардия
ПЗ
21
Абель Агилар
ЦП
0
Марко Бабич
ЦП
Остались в запасе
0
Армандо
ВР
8
Андер Итурраспе
ЦП
27
Давид Лопес
ПП
0
Хосеба Эчеберриа
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Сарагоса - Атлетик
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Ла Ромареда
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