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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Атлетик
Малага - Атлетик: обзор матча 10 января 2010
Малага
10.01.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 17 тур
1 : 1
Завершен
Атлетик
48'
Велигтон
79'
Ф. Льоренте (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Атлетик
Желтая карточка
Г. Токеро
Желтая карточка
О. де Маркос
Замена
Эдиньо
️️️️
Хуанито
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Льоренте
Желтая карточка
И. Гонсалес
Замена
Д. Торибио
️️️️
С. Бенашур
Замена
И. Муньяин
️️️️
П. Орбаис
Желтая карточка
Хуанито
Замена
О. де Маркос
️️️️
М. Сусаета
Желтая карточка
Дуда
ГОЛ! 1:0!
Велигтон
Замена
Вальдо
️️️️
Фернандо
Замена
Д. Лопес
️️️️
А. Ираола
13'
Желтая карточка
М. Сан Хосе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
78
Густаво Мунуа
ВР
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
88
Иван Гонсалес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
24
Хуанито
ЦП
8
Фернандо
ЦП
32
Апоньо
ЦП
18
Селим Бенашур
АП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Койкили
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
6
Пабло Орбаис
ОП
14
Маркель Сусаета
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Малага
0
Франсеск Арнау
ВР
0
Ману
ЛЗ
36
Эдиньо
ЦП
6
Даниэл Торибио
ЦП
14
Набиль Баха
АП
23
Вальдо
ПВ
5
Альберт Луке
ЦФ
Атлетик
0
Армандо
ВР
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
33
Франсиско Йесте
ЛВ
10
Икер Муньяин
АП
27
Давид Лопес
ПП
4-3-2-1
78
Мунуа
8
Мтилига
3
Велигтон
88
Гонсалес
18
Гамес
24
Хуанито
8
Фернандо
32
Апоньо
17
Дуда
18
Бенашур
45
Форестьери
4-2-2-2
1
Ирайсос
51
Ираола
45
Аморебиета
12
Сан Хосе
3
Койкили
88
Мартинес
6
Орбаис
14
Сусаета
18
Гурпеги
23
Токеро
12
Льоренте
24
Хуанито
36
Эдиньо
36
Эдиньо
24
Хуанито
18
Бенашур
6
Торибио
6
Торибио
18
Бенашур
8
Фернандо
23
Вальдо
23
Вальдо
8
Фернандо
14
Сусаета
18
де Маркос
18
де Маркос
14
Сусаета
6
Орбаис
10
Муньяин
10
Муньяин
6
Орбаис
51
Ираола
27
Лопес
27
Лопес
51
Ираола
Остались в запасе
Малага
Атлетик
0
Франсеск Арнау
ВР
0
Ману
ЛЗ
14
Набиль Баха
АП
5
Альберт Луке
ЦФ
0
Армандо
ВР
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
33
Франсиско Йесте
ЛВ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
0
Франсеск Арнау
ВР
0
Ману
ЛЗ
14
Набиль Баха
АП
5
Альберт Луке
ЦФ
Остались в запасе
0
Армандо
ВР
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
33
Франсиско Йесте
ЛВ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Малага - Атлетик
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Перес Бурруль
(Камарго)
Стадион:
Ла Росаледа
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