Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Атлетик
Эспаньол - Атлетик: обзор матча 30 января 2010
Эспаньол
30.01.2010, суббота, 20:00
Испания. Примера, 20 тур
1 : 0
Завершен
Атлетик
58'
Л. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Атлетик
Желтая карточка
К. Альварес
Желтая карточка
Г. Ирайсос
Замена
Ф. Ронкалья
️️️️
Х. Верду
Желтая карточка
Х. Чика
Желтая карточка
Коро
Замена
И. Алонсо
️️️️
П. Освальдо
Замена
Коро
️️️️
Х. Кальехон
Замена
О. де Маркос
️️️️
Г. Токеро
Замена
И. Муньяин
️️️️
А. Устариц
ГОЛ! 1:0!
Л. Гарсия
Желтая карточка
Р. Баэна
Желтая карточка
Х. Маркес
Желтая карточка
Ф. Аморебиета
18'
Замена
М. Сусаета
️️️️
Ф. Йесте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
10
Хави Маркес
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
25
Хоан Верду
АП
10
Луис Гарсия
ПВ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Койкили
ЛЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
33
Франсиско Йесте
ЛВ
6
Пабло Орбаис
ОП
8
Андер Итурраспе
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Эспаньол
13
Хави Руис
ВР
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
20
Иван Пильюд
ПЗ
10
Коро
АП
9
Бен Саар
ЦФ
0
Фернандо Маркес
ЦФ
24
Иван Алонсо
ЦФ
Атлетик
0
Армандо
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
14
Маркель Сусаета
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
4-2-2-2
1
Альварес
12
Вила
2
Пареха
4
Руис
2
Чика
10
Хави Маркес
15
Баэна
25
Верду
10
Луис Гарсия
10
Освальдо
7
Кальехон
4-1-2-1-2
1
Ирайсос
51
Ираола
29
Устариц
45
Аморебиета
3
Койкили
6
Орбаис
8
Итурраспе
18
Гурпеги
33
Йесте
12
Льоренте
23
Токеро
25
Верду
14
Ронкалья
14
Ронкалья
25
Верду
7
Кальехон
10
Коро
10
Коро
7
Кальехон
10
Освальдо
24
Алонсо
24
Алонсо
10
Освальдо
23
Токеро
18
де Маркос
18
де Маркос
23
Токеро
33
Йесте
14
Сусаета
14
Сусаета
33
Йесте
29
Устариц
10
Муньяин
10
Муньяин
29
Устариц
Остались в запасе
Эспаньол
Атлетик
13
Хави Руис
ВР
20
Иван Пильюд
ПЗ
9
Бен Саар
ЦФ
0
Фернандо Маркес
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
0
Армандо
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
13
Хави Руис
ВР
20
Иван Пильюд
ПЗ
9
Бен Саар
ЦФ
0
Фернандо Маркес
ЦФ
Остались в запасе
0
Армандо
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
Главный тренер
Эдер Сарабия
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Эспаньол - Атлетик
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Туриэнсо Альварес
(Баракальдо)
Стадион:
Олимпико де Монжуик
Новости команд
Все
Эспаньол
Атлетик
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Атлетик» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Вильярреал» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Ла Лига Испании: шансы «Вильярреала» и «Эспаньола» на победу в матче 11-го тура
29 октября
«Расинг» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Атлетик» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Атлетика» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Лучший вратарь мира объяснил, почему он враг футбола
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+