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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Атлетик
Вальядолид - Атлетик: обзор матча 04 октября 2009
Вальядолид
04.10.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 6 тур
2 : 2
Завершен
Атлетик
60'
Д. Коста
75'
Нивалдо
10'
М. Сусаета
77'
И. Муньяин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Атлетик
Желтая карточка
А. Рубио
Замена
Х. Бараха
️️️️
Сиси
Вторая желтая
Нивалдо
ГОЛ! 2:2!
И. Муньяин
Вторая желтая
А. Маркос
Желтая карточка
А. Осио
ГОЛ! 2:1!
Нивалдо
Желтая карточка
А. Маркос
Замена
И. Муньяин
️️️️
Г. Токеро
ГОЛ! 1:1!
Д. Коста
Замена
Манушу
️️️️
Борха
Замена
А. Маркос
️️️️
А. Барраган
Желтая карточка
Л. Прието
Желтая карточка
Койкили
Желтая карточка
Х. Этчейта
Желтая карточка
Борха
Замена
Х. Этчейта
️️️️
Ф. Йесте
Желтая карточка
Ф. Йесте
Красная карточка
А. Устариц
15'
Замена
Х. Эчеберриа
️️️️
Ф. Льоренте
Желтая карточка
Нивалдо
13'
10'
ГОЛ! 0:1!
М. Сусаета
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Якобо
ВР
4
Нивалдо
ЦЗ
17
Луис Прието
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
19
Хонатан Сесма
ЛВ
18
Альваро Рубио
ЦП
8
Борха
ЦП
8
Фабиан Каноббио
АП
11
Сиси
АП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Койкили
ЛЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
20
Айтор Осио
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
33
Франсиско Йесте
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
14
Маркель Сусаета
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Вальядолид
31
Фабри
ВР
3
Альберто Маркос
ЛЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
6
Харис Медуньянин
ЦП
7
Наусет Алеман
ЦП
14
Эктор Фонт
АП
9
Манушу
ЦФ
Атлетик
0
Армандо
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
27
Давид Лопес
ПП
0
Хосеба Эчеберриа
ЦФ
4-2-3-1
1
Якобо
19
Лопес
4
Нивалдо
17
Прието
19
Барраган
18
Рубио
8
Борха
19
Сесма
11
Сиси
8
Каноббио
19
Коста
4-1-2-1-2
1
Ирайсос
51
Ираола
29
Устариц
20
Осио
3
Койкили
88
Мартинес
14
Сусаета
18
Гурпеги
33
Йесте
12
Льоренте
23
Токеро
19
Барраган
3
Маркос
3
Маркос
19
Барраган
11
Сиси
8
Бараха
8
Бараха
11
Сиси
8
Борха
9
Манушу
9
Манушу
8
Борха
33
Йесте
3
Этчейта
3
Этчейта
33
Йесте
23
Токеро
10
Муньяин
10
Муньяин
23
Токеро
12
Льоренте
0
Эчеберриа
0
Эчеберриа
12
Льоренте
Остались в запасе
Вальядолид
Атлетик
31
Фабри
ВР
6
Харис Медуньянин
ЦП
7
Наусет Алеман
ЦП
14
Эктор Фонт
АП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
0
Армандо
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
27
Давид Лопес
ПП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
31
Фабри
ВР
6
Харис Медуньянин
ЦП
7
Наусет Алеман
ЦП
14
Эктор Фонт
АП
Остались в запасе
0
Армандо
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
27
Давид Лопес
ПП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Вальядолид - Атлетик
5
2
1
4
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
0 : 0
12.10.2026
Альбасете
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Хосе Соррилья
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