Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Атлетико
Атлетик - Атлетико: обзор матча 31 октября 2009
Атлетик
31.10.2009, суббота, 23:55
Испания. Примера, 9 тур
1 : 0
Завершен
Атлетико
20'
Х. Мартинес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Атлетико
Замена
Х. Антонио Рейес
️️️️
Симау
Замена
Д. Лопес
️️️️
М. Сусаета
Замена
И. Перес
️️️️
П. Орбаис
Замена
️️️️
М. Родригес
Желтая карточка
Х. Мартинес
Замена
И. Габилондо
️️️️
Г. Токеро
Желтая карточка
А. Лопес
ГОЛ! 1:0!
Х. Мартинес
Пас отдал
П. Орбаис
20'
15'
Желтая карточка
П. Ассунсао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Койкили
ЛЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
6
Пабло Орбаис
ЦП
14
Маркель Сусаета
ПП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
5
Хуанито
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
20
Симау
ЛП
14
Рауль Гарсия
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
10
Диего Форлан
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Атлетик
0
Армандо
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
21
Иньиго Перес
ЦП
27
Давид Лопес
ПП
0
Хосеба Эчеберриа
ЦФ
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
21
Луис Переа
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
23
Клебер Сантана
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
3-3-2-2
1
Ирайсос
18
де Маркос
29
Устариц
45
Аморебиета
3
Койкили
88
Мартинес
51
Ираола
6
Орбаис
14
Сусаета
23
Токеро
12
Льоренте
4-4-2
1
Асенхо
30
Уйфалуши
5
Хуанито
19
Ибаньес
3
Лопес
11
Родригес
14
Гарсия
12
Ассунсао
20
Симау
10
Форлан
10
Агуэро
23
Токеро
11
Габилондо
11
Габилондо
23
Токеро
6
Орбаис
21
Перес
21
Перес
6
Орбаис
14
Сусаета
27
Лопес
27
Лопес
14
Сусаета
20
Симау
19
Рейес
19
Рейес
20
Симау
Остались в запасе
Атлетик
Атлетико
0
Армандо
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
0
Хосеба Эчеберриа
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
43
Давид Де Хеа
ВР
21
Луис Переа
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
23
Клебер Сантана
ЦП
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
0
Армандо
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
0
Хосеба Эчеберриа
ЦФ
Остались в запасе
43
Давид Де Хеа
ВР
21
Луис Переа
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
23
Клебер Сантана
ЦП
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Атлетик - Атлетико
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Рамирес Домингес
(Кордоба)
Стадион:
Сан Мамес
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 23:55 (прямая)
Новости команд
Все
Атлетик
Атлетико
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
Вчера, 00:56
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Атлетико» и «Барселоны» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Атлетик» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Атлетика» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Лучший вратарь мира объяснил, почему он враг футбола
31 октября
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
Вчера, 00:56
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Атлетико» и «Барселоны» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Лига чемпионов. «МЮ» ушел с 0:2 против «Ромы» (3:2), «Бавария» справилась с «Атлетико» (2:0)
4 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+