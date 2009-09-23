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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Тенерифе - Атлетик
Тенерифе - Атлетик: обзор матча 23 сентября 2009
Тенерифе
23.09.2009, среда, 23:00
Испания. Примера, 4 тур
1 : 0
Завершен
Атлетик
87'
М. Алонсо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тенерифе - Атлетик
ГОЛ! 1:0!
М. Алонсо
Желтая карточка
Х. Кастильо
Желтая карточка
Роман
Желтая карточка
А. Ираола
Желтая карточка
К. Гурпеги
Желтая карточка
Омар
Желтая карточка
Ф. Аморебиета
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
Х. Эчеберриа
Замена
Динеи
️️️️
А. Нуньес
Замена
Омар
️️️️
Рики
Желтая карточка
К. Бельвис
Замена
К. Гурпеги
️️️️
А. Итурраспе
Замена
Г. Токеро
️️️️
И. Муньяин
Замена
М. Алонсо
️️️️
Р. Леон
Желтая карточка
М. Сусаета
Желтая карточка
А. Итурраспе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тенерифе
13
Серхио Арагонесес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
18
Айтор Нуньес
ЦЗ
5
Маноло
ЦЗ
6
Пабло Сисилиа
ЦЗ
14
Даниэль Коме
ЛВ
15
Роман
ЦП
22
Рикардо Леон
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
20
Рики
АП
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
20
Айтор Осио
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
33
Франсиско Йесте
ЛВ
14
Маркель Сусаета
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
0
Хосеба Эчеберриа
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Тенерифе
1
Луис Гарсиа
ВР
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
23
Микель Алонсо
ЦП
7
Омар
ЦП
22
Динеи
ЦФ
11
Гаиска Сайсар
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Атлетик
0
Армандо
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
27
Давид Лопес
ПП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
4-2-3-1
13
Арагонесес
16
Бельвис
5
Маноло
6
Сисилиа
18
Нуньес
15
Роман
22
Леон
14
Коме
20
Рики
20
Альфаро
11
Нино
4-3-2-1
1
Ирайсос
51
Ираола
45
Аморебиета
20
Осио
19
Кастильо
14
Сусаета
8
Итурраспе
11
Габилондо
10
Муньяин
33
Йесте
0
Эчеберриа
18
Нуньес
22
Динеи
22
Динеи
18
Нуньес
22
Леон
23
Алонсо
23
Алонсо
22
Леон
20
Рики
7
Омар
7
Омар
20
Рики
8
Итурраспе
18
Гурпеги
18
Гурпеги
8
Итурраспе
10
Муньяин
23
Токеро
23
Токеро
10
Муньяин
0
Эчеберриа
12
Льоренте
12
Льоренте
0
Эчеберриа
Остались в запасе
Тенерифе
Атлетик
1
Луис Гарсиа
ВР
11
Гаиска Сайсар
ЦФ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
0
Армандо
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
27
Давид Лопес
ПП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
1
Луис Гарсиа
ВР
11
Гаиска Сайсар
ЦФ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
9
Анхель
ЦФ
Остались в запасе
0
Армандо
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
27
Давид Лопес
ПП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Тенерифе - Атлетик
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Тенерифе
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
- : -
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 9 тур
Тенерифе
0 : 0
12.10.2026
Жирона
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Элиодоре Родригес Лопес
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