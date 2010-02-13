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Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Атлетик
Вильярреал - Атлетик: обзор матча 13 февраля 2010
Вильярреал
13.02.2010, суббота, 23:55
Испания. Примера, 22 тур
2 : 1
Завершен
Атлетик
5'
Х. Капдевила
45'
Нилмар
24'
И. Габилондо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Атлетик
+4
Красная карточка
П. Орбаис
+1
Красная карточка
Х. Мартинес
Красная карточка
Д. Годин
+1
Желтая карточка
А. Ибагаса
Пенальти не реализован!
А. Ираола
Замена
М. Рубен
️️️️
Д. Фустер
Замена
Г. Токеро
️️️️
О. де Маркос
Замена
И. Муньяин
️️️️
И. Габилондо
Замена
А. Ибагаса
️️️️
Кани
Замена
М. Сусаета
️️️️
К. Гурпеги
Желтая карточка
М. Сан Хосе
ГОЛ! 2:1!
Нилмар
Пас отдал
Кани
Желтая карточка
П. Орбаис
ГОЛ! 1:1!
И. Габилондо
Пас отдал
П. Орбаис
ГОЛ! 1:0!
Х. Капдевила
Пас отдал
Д. Фустер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
19
Давид Фустер
ЛВ
8
Хавьер Матилья
ЦП
19
Маркос Сенна
ЦП
8
Робер Пирес
АП
8
Кани
ПВ
7
Нилмар
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
6
Пабло Орбаис
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Вильярреал
1
Хавьер Олива
ВР
6
Анхель Лопес
ПЗ
0
Дамьян Эскудеро
ЛП
7
Ариэль Ибагаса
ЦП
21
Бруно
ЦП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
15
Марко Рубен
ЦФ
Атлетик
0
Армандо
ВР
3
Койкили
ЛЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
27
Давид Лопес
ПП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
4-2-3-1
13
Лопес
6
Капдевила
2
Годин
2
Гонсало
18
Вента
8
Матилья
19
Сенна
19
Фустер
8
Пирес
8
Кани
7
Нилмар
3-3-1-2-1
1
Ирайсос
18
де Маркос
45
Аморебиета
12
Сан Хосе
51
Ираола
88
Мартинес
19
Кастильо
6
Орбаис
18
Гурпеги
11
Габилондо
12
Льоренте
8
Кани
7
Ибагаса
7
Ибагаса
8
Кани
19
Фустер
15
Рубен
15
Рубен
19
Фустер
18
Гурпеги
14
Сусаета
14
Сусаета
18
Гурпеги
11
Габилондо
10
Муньяин
10
Муньяин
11
Габилондо
18
де Маркос
23
Токеро
23
Токеро
18
де Маркос
Остались в запасе
Вильярреал
Атлетик
1
Хавьер Олива
ВР
6
Анхель Лопес
ПЗ
0
Дамьян Эскудеро
ЛП
21
Бруно
ЦП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
0
Армандо
ВР
3
Койкили
ЛЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
27
Давид Лопес
ПП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
1
Хавьер Олива
ВР
6
Анхель Лопес
ПЗ
0
Дамьян Эскудеро
ЛП
21
Бруно
ЦП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Остались в запасе
0
Армандо
ВР
3
Койкили
ЛЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
27
Давид Лопес
ПП
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Вильярреал - Атлетик
1
1
2
2
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 23:55 (прямая)
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