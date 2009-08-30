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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Эспаньол
Атлетик - Эспаньол: обзор матча 30 августа 2009
Атлетик
30.08.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 1 тур
1 : 0
Завершен
Эспаньол
78'
Г. Токеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Эспаньол
Замена
И. Габилондо
️️️️
И. Муньяин
Замена
Х. Кальехон
️️️️
И. Алонсо
Желтая карточка
Л. Гарсия
Замена
Ф. Йесте
️️️️
Г. Токеро
ГОЛ! 1:0!
Г. Токеро
Замена
Б. Саар
️️️️
Р. Тамудо
Желтая карточка
М. Сусаета
Желтая карточка
М. Уртадо
Желтая карточка
Х. Верду
Замена
Х. Чика
️️️️
Д. Гарсиа
Желтая карточка
Ш. Накамура
Замена
М. Сусаета
️️️️
О. де Маркос
Желтая карточка
Д. Гарсиа
Желтая карточка
Ф. Ронкалья
Желтая карточка
Ф. Аморебиета
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Эспаньол
13
Идрисс Камени
ВР
3
Давид Гарсиа
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
20
Иван Пильюд
ПЗ
16
Мойзес Уртадо
ЦП
25
Шунсуке Накамура
АП
25
Хоан Верду
АП
10
Луис Гарсия
ПВ
24
Иван Алонсо
ЦФ
23
Рауль Тамудо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Атлетик
0
Армандо
ВР
3
Койкили
ЛЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
33
Франсиско Йесте
ЛВ
14
Маркель Сусаета
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
27
Давид Лопес
ПП
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
18
Хуан Форлин
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
10
Хави Маркес
ЦП
10
Коро
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Бен Саар
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Ирайсос
51
Ираола
29
Устариц
45
Аморебиета
19
Кастильо
88
Мартинес
18
де Маркос
18
Гурпеги
10
Муньяин
23
Токеро
12
Льоренте
4-1-3-2
13
Камени
20
Пильюд
14
Ронкалья
2
Пареха
3
Гарсиа
16
Уртадо
10
Луис Гарсия
25
Верду
25
Шунсуке Накамура
23
Тамудо
24
Алонсо
10
Муньяин
11
Габилондо
11
Габилондо
10
Муньяин
18
де Маркос
14
Сусаета
14
Сусаета
18
де Маркос
23
Токеро
33
Йесте
33
Йесте
23
Токеро
3
Гарсиа
2
Чика
2
Чика
3
Гарсиа
24
Алонсо
7
Кальехон
7
Кальехон
24
Алонсо
23
Тамудо
9
Саар
9
Саар
23
Тамудо
Остались в запасе
Атлетик
Эспаньол
0
Армандо
ВР
3
Койкили
ЛЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
27
Давид Лопес
ПП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
1
Кристиан Альварес
ВР
18
Хуан Форлин
ЦЗ
10
Хави Маркес
ЦП
10
Коро
АП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
0
Армандо
ВР
3
Койкили
ЛЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
27
Давид Лопес
ПП
Остались в запасе
1
Кристиан Альварес
ВР
18
Хуан Форлин
ЦЗ
10
Хави Маркес
ЦП
10
Коро
АП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Атлетик - Эспаньол
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Сан Мамес
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