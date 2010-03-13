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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Атлетик
Спортинг - Атлетик: обзор матча 13 марта 2010
Спортинг
13.03.2010, суббота, 22:00
Испания. Примера, 26 тур
0 : 0
Завершен
Атлетик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Атлетик
Желтая карточка
Д. Баррал
Замена
И. Муньяин
️️️️
Г. Токеро
Желтая карточка
Ф. Аморебиета
Желтая карточка
М. Сусаета
Желтая карточка
И. Эрнандес
Замена
Кармело
️️️️
М. Де лас Куэвас
Желтая карточка
Х. Мартинес
Замена
К. Матео
️️️️
Л. Моран
Желтая карточка
А. Ривера
Замена
Д. Лопес
️️️️
И. Габилондо
Пенальти не реализован!
И. Габилондо
Желтая карточка
Х. Анхель
Желтая карточка
Д. Камачо
Замена
Х. Анхель
️️️️
Р. Састре
Замена
М. Сусаета
️️️️
А. Ираола
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
4
Диего Камачо
ЦП
18
Луис Моран
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
6
Пабло Орбаис
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Спортинг
27
Рауль
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
0
Херард
ЦЗ
8
Кике Матео
ЦП
24
Серхио Матабуэна
ЦП
6
Кармело
АП
9
Мате Билич
ЦФ
Атлетик
0
Армандо
ВР
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
27
Давид Лопес
ПП
14
Иньиго Де Серио
ЦФ
4-3-2-1
25
Хуан Пабло
14
Эрнандес
4
Ботиа
15
Канелья
0
Састре
10
Де лас Куэвас
5
Ривера
4
Камачо
17
Кастро
18
Моран
18
Баррал
4-2-2-2
1
Ирайсос
51
Ираола
45
Аморебиета
12
Сан Хосе
19
Кастильо
6
Орбаис
88
Мартинес
18
Гурпеги
11
Габилондо
12
Льоренте
23
Токеро
18
Моран
8
Матео
8
Матео
18
Моран
0
Састре
3
Анхель
3
Анхель
0
Састре
10
Де лас Куэвас
6
Кармело
6
Кармело
10
Де лас Куэвас
51
Ираола
14
Сусаета
14
Сусаета
51
Ираола
23
Токеро
10
Муньяин
10
Муньяин
23
Токеро
11
Габилондо
27
Лопес
27
Лопес
11
Габилондо
Остались в запасе
Спортинг
Атлетик
27
Рауль
ВР
0
Херард
ЦЗ
24
Серхио Матабуэна
ЦП
9
Мате Билич
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
14
Иньиго Де Серио
ЦФ
0
Армандо
ВР
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
27
Рауль
ВР
0
Херард
ЦЗ
24
Серхио Матабуэна
ЦП
9
Мате Билич
ЦФ
Остались в запасе
14
Иньиго Де Серио
ЦФ
0
Армандо
ВР
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Спортинг - Атлетик
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Эль Молинон
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