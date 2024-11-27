Семак прокомментировал кубковую победу «Зенита» над «Ахматом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги выигранного матча с «Ахматом».

Петербуржцы победили в Грозном со счетом 2:1.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Зенит» прошел в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, «Ахмат» вылетел в Путь регионов.

– Сергей Богданович, довольны ли вы тем, как играла команда, и содержанием игры в исполнении «Зенита»?

– Доволен отношением к этому матчу, несмотря на то что первую игру выиграли с хорошим счетом. На сегодняшний матч тоже вышли с нужным настроем, хорошо играли и заслуженно победили.

Ребята создавали хорошие моменты, жалко, что пропустили в конце и не сыграли на ноль. Но ничего страшного – качеством игры доволен.

– Можно ли считать, с учетом того, как складывался сегодняшний матч, что он был плановой подготовкой к матчу с «Крыльями» в чемпионате?

– Нет, конечно. Это была игра с точки зрения функциональной подготовки и игрового времени.

Что касается схемы или позиций, конечно, нет. Мы отталкивались от того, кто есть в нашем распоряжении и кто из них получает меньше игровой практики. Им нужно было сыграть в этом матче, чтобы у всех был хороший игровой тонус.

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